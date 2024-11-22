İsrail Ordusu Lübnan'ın Hıyem Beldesinde Şiddetli Patlamalar Gerçekleştirdi

İsrail Ordusu Hıyem'de Patlamalarla Gündemde

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki stratejik Hıyem beldesinde gerçekleştirdiği operasyonlarla dikkat çekiyor. Resmi haber ajansı NNA'ya göre, Hıyem'de meydana gelen çok sayıda şiddetli patlama, kasabadaki evlerin ve binaların patlayıcılarla yıkılmasından kaynaklandı.

Bu patlamaların sesi, çevre kasabalardan da duyulurken, etkisinin geniş bir alanda hissedildiği bildirildi. İsrail ordusu, Hıyem'e yönelik yoğun hava ve topçu bombardımanı gerçekleştirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'na göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in düzenlediği saldırılarda 3 bin 645 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, bu süre zarfında Hizbullah ile kontrollü çatışmalara devam ediyor. 23 Eylül tarihinde, Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yönelik yoğun hava saldırıları başlattı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.