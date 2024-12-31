İsrail Ordusu, Lübnan'ın Şema Beldesinden Çekildi: Lübnan Ordusu Göreve Başladı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği Şema beldesinden çekildi. Bu gelişme, Lübnan ordusunun aynı beldede konuşlanmaya başladığını duyurması ile birlikte gerçekleşti.

Lübnan ordusundan yapılan resmi açıklamada, Lübnan Silahlı Kuvvetleri'nin, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ile koordinasyon içinde Sur kentinin Şema beldesinde konuşlandığı bildirildi.

Ateşkesi Denetleme Komitesi'nde yer alan Lübnan, İsrail, ABD ve Fransa temsilcilerinin gerçekleştirdiği temaslar sonucunda, İsrail ordusunun Şema'dan çekildiği kaydedildi.

İstihkam birliklerinin, beldede patlamamış savaş mühimmatlarını imha etme çalışmalarını sürdürdüğü, bu işlemlerin tamamlanmasının ardından Lübnan ordusunun Şema'daki konuşlanmasının eksiksiz hale geleceği ifade edildi.

Lübnan halkına, bölgeye yaklaşmamaları ve Lübnan ordusunun beldede tamamen konuşlanması sona erene kadar talimatlara uyma çağrısı yapıldı.

Şema, israilli birliklerin Lübnan'ın güneyinden çekildiği ikinci belde oldu. Daha önce, 11 Aralık'ta Lübnan'ın güneyindeki Hıyam beldesinden çekildiğini açıklayan İsrail, bu beldede de Lübnan ordusunun konuşlanmaya başladığını duyurmuştu.

Ayrıca, sivil savunma ekipleri Hıyam'da 3 haftadır sürdürdüğü inceleme çalışmaları kapsamında, İsrail'in hedef aldığı noktalarda yıkıntılar arasında kalan 18 kişinin cansız bedenine ulaşmıştı.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde İsrail sınır hattında yer alan 62 belde için yaptığı yaklaşmama çağrısında çekildiği yerlerin de dikkat çekici olduğu gözlemlendi.