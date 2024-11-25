İsrail Ordusu, Lübnan'ın Sur Kentinde Geniş Saldırı Tehdidinde Bulundu

İsrail Ordusu'ndan Sur Kentine Saldırı Uyarısı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinin merkezinde geniş bir alan için saldırı tehdidinde bulundu. Üst düzey bir yetkili, bölgedeki sivillerin güvenliği için acil tahliye çağrısı yaptı.

Sur Sakinlerine Tahliye Uyarısı

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, Sur'un merkezi bölgelerindeki sakinlerin tahliye edilmesi gerektiğini duyurdu. Adraee, Evkaf Caddesi, Hiram Caddesi, Nebi İsmail Makamı, Lübnan İslam Üniversitesi ve Muhammed ez-Ziyad Caddesi çevresindeki binalarda yaşayanların bulundukları yeri terk etmeleri gerektiğini belirtti.

Adraee, "Hemen kırmızı ile işaretlenmiş alandan uzaklaşın ve Evveli Nehri'nin kuzeyine doğru ilerleyin" ifadesini kullanarak, bu bölgelerde Hizbullah unsurlarına, tesisler ve savaş araçlarına yer verildiğini iddia etti.

Lübnan'daki Durum

Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti, İsrail hava saldırılarının en yoğun ve şiddetli şekilde hedefi olmaya devam ediyor. 8 Ekim 2023'ten bu yana sürdürülen çatışmalarda, 3 bin 754 kişi yaşamını yitirdi; bunların arasında 926'sı kadın ve çocuk, 220'si sağlık çalışanı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 27 Eylül'de gerçekleşen Beyrut'taki hava saldırılarında hayatını kaybetti. Öte yandan, Hizbullah da İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor, ancak bu saldırıların çoğu ordu üslerini hedef almakta.

Göç Dalgası ve Etkileri

Sur kentinde yaşanan gerilim nedeniyle, güvenli bölgeler arayışında olan siviller başkent Beyrut ve kuzey yönüne göç ediyor. Lübnan hükümetinin açıkladığı verilere göre, İsrail saldırıları nedeniyle 1,9 milyon kişi yerinden edildi; bunların 624 bininden fazlası ise Suriye'ye kaçmak zorunda kaldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.