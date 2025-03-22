İsrail Ordusu, Lübnan Sınıra Yakın Beldeleri Bombardıman Ediyor

İsrail Ordusunun Lübnan'a Yönelik Saldırıları

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde, sınır hattına yakın beldeleri top atışlarıyla hedef aldığı bildirildi. Bu saldırılarla ilgili olarak Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yayınlanan habere göre, İsrail'in güney bölgelerinde çeşitli noktalara bombardıman düzenlendi.

Bombardıman Altında Kalan Beldeler

Haberde, Nebatiye vilayetine bağlı Yahmur eş-Şıkeyf beldesinin, İsrail ordusunun saldırısına maruz kaldığı ifade edildi. Ayrıca, sınıra yakın Arnun ve Kefr Tebnin beldelerinin de aynı şekilde hedef alındığı aktarıldı. Hıyam ve Hula beldelerinin de topçu ateşiyle vurulduğu belirtildi.

Ateş Açılan Yerler

İsrail ordusunun, makineli ağır silahlarla da Hula, Markaba ve Keferkila beldelerine doğru ateş açtığı kaydedildi. Ayrıca, İsrail ordusu, Lübnan’dan atılan 3 füzenin hava savunma sistemi tarafından engellendiğini açıkladı.

Ateşkes ve İhlaller

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail sıklıkla bu anlaşmayı ihlal ediyor. Lübnan makamlarının verilerine göre, ateşkesin sağlanmasının ardından düzenlenen saldırılarda en az 94 kişi hayatını kaybetti ve 288 kişi yaralandı.

Lübnan’a yönelik yürütülen kara saldırıları sırasında, İsrail ordusunun anlaşmadaki geri çekilme maddesine rağmen Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi gibi 5 noktada varlığını sürdürdüğü belirtiliyor.