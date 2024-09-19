DOLAR
34,01 0,08%
EURO
38,01 -0,3%
ALTIN
2.831,76 -1,08%
BITCOIN
2.151.263,84 -4,94%

İsrail Ordusu, Lübnan Sınırındaki Bombalı Saldırı Girişimini Engelledi

İsrail ordusu, Lübnan sınırında Hizbullah üyelerinin bombalı saldırı girişimini önleyerek çatışmaları sürdürdüğünü duyurdu.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 18:29
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 18:29
İsrail Ordusu, Lübnan Sınırındaki Bombalı Saldırı Girişimini Engelledi

İsrail Ordusu, Lübnan Sınırındaki Tehlikeyi Önledi

İsrail Savunma Kuvvetleri, ülkenin kuzeyindeki Lübnan sınırında bir saldırı girişimini engellediğini açıkladı. Ordunun duyurusuna göre, Hizbullah mensuplarından ikisi, sınırın Lübnan tarafında el yapımı patlayıcı yerleştirmeye çalıştı.

Çatışmalar Devam Ediyor

Açıklamada, sınır bölgesindeki Hizbullah üyeleri, insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen bir operasyonda neutralize edildi. İsrail ordusu, ölü bulunan Hizbullah üyelerinden birine ait olduğunu iddia ettiği yaka kamerası görüntülerini de kamuoyuyla paylaştı.

Lübnan sınırında, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalar, bölgedeki güvenlik endişelerini artırmaya devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Konut alacaklara müjde! Kamuda faizler düştü de düştü

6 aylık zam açıklandı! Yüzde 420 artış gözleri pörtletti

Aile Bakanlığı’ndan İhtiyaç Sahiplerine 4 Bin 180 TL Destek! Şartlar ve Başvuru Detayları

20 Eylül 2024 Cuma Günlük Burç Yorumları1 Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Narin Güran Cinayetinde Şok İddia: Narin Abisi Enes Cinayet İçin Malatya'dan 1 Gün Önce Çağrıldı
2
Yunanistan, Fransa'dan Firkateyn Siparişini Arttırmayı Planlıyor
3
Gaziler Günü'nde Kahramanlar Onurlandırıldı
4
Libya Trablus Havaalanı İnşaat Anlaşmasını İptal Etti
5
Muğla Açıklarında 72 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
6
Diyarbakır'daki Öğrenciyi Öğretmeni Hayata Döndürdü
7
Düzce'de Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Şarampole Devrildi

2025 Asgari Ücret ve Memur Maaşı Zammı İçin Bekleyiş Sürüyor! İşte Kulislerde Konuşulan 2025 Asgari Ücret Zammı

Merkez Bankası Faiz Kararı Sonrası 32, 46, 92 Günlük Mevduat Faiz Oranları Değişti! İşte 100 Bin TL'nin Getirisi

BİM, A101 ve Migros'tan Ayçiçek Yağı Fiyatlarına Büyük İndirim! En Ucuz Ayçiçek Yağı Hangi Markette?

Türkiye Geneli Hastanelere 849 Personel Alımı Başladı! İŞKUR Üzerinden Başvuru Detayları ve Kadro Dağılımı

KPSS Puanı Olan Yaşadı! MEVKA Yüksek Maaş ile Personel Alımı Başladı: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

20 Eylül 2024 Cuma Günlük Burç Yorumları1 Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

2023 Model FIAT Doblo İcradan Satışa Çıkarıldı! Sıfırdan Farksız ve Uygun Fiyata Satışta

Metrekaresi 100 TL’ye tarla satışı Milli Emlak’ta! Su bile daha pahalıya gelecek

Aile Bakanlığı’ndan İhtiyaç Sahiplerine 4 Bin 180 TL Destek! Şartlar ve Başvuru Detayları

Hemen SMS geldi mi diye bakın! Harcadığınızın iki katı hesabınıza yatmış olabilir

Konut alacaklara müjde! Kamuda faizler düştü de düştü

6 aylık zam açıklandı! Yüzde 420 artış gözleri pörtletti