İsrail Ordusu, Lübnan Sınırındaki Bombalı Saldırı Girişimini Engelledi

İsrail Ordusu, Lübnan Sınırındaki Tehlikeyi Önledi

İsrail Savunma Kuvvetleri, ülkenin kuzeyindeki Lübnan sınırında bir saldırı girişimini engellediğini açıkladı. Ordunun duyurusuna göre, Hizbullah mensuplarından ikisi, sınırın Lübnan tarafında el yapımı patlayıcı yerleştirmeye çalıştı.

Çatışmalar Devam Ediyor

Açıklamada, sınır bölgesindeki Hizbullah üyeleri, insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen bir operasyonda neutralize edildi. İsrail ordusu, ölü bulunan Hizbullah üyelerinden birine ait olduğunu iddia ettiği yaka kamerası görüntülerini de kamuoyuyla paylaştı.

Lübnan sınırında, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalar, bölgedeki güvenlik endişelerini artırmaya devam ediyor.