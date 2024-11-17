İsrail Ordusu, Lübnan Sınırındaki Kontrol Noktalarını Kaldırdı

İsrail Ordusu Lübnan'daki Askeri Kontrol Noktalarını Kaldırdı

İsrail ordusu, Lübnan'ın çeşitli bölgelerini hedef alan saldırılarına devam ederken, "yerleşim yerlerine yeniden dönüşe hazırlık" amacıyla sınıra yakın askeri kontrol noktalarını kaldırdığını duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamada, ordunun kuzeyde yaşayan İsraillilerin evlerine dönüşü için plan yapmaya başladığı belirtildi. Bu doğrultuda, kuzeydeki yerleşim alanlarında bulunan tüm askeri mekanizmaların kaldırılmaya başlandığı aktarıldı.

Kontrol Noktalarının Kaldırılması Süreci

Kontrol noktalarının kaldırılması sürecinin kademeli olarak devam ettiği ifade edildi. İki hafta önce daha uzak yerlerdeki kontrol noktalarının kaldırıldığı, son günlerde ise sınıra bitişik olanların kaldırıldığı kaydedildi.

Ordunun, Lübnan sınırına komşu olan boşaltılan yerleşim yerlerinde konuşlu tüm askeri güçlerini yakında geri çekmesinin beklendiği belirtildi. Ancak, hangi yerleşim birimlerinin geri çekileceğine dair bilgi verilmedi.

ABD'nin Ateşkes Girişimi

ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Lisa Johnson, 14 Kasım'da Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri'ye, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında ateşkes sağlanması amacıyla bir anlaşma taslağı teslim ettiği öne sürüldü. Berri, bir gün sonra yapılan açıklamada, öneriyi aldığını ve bu konudaki tartışmaların sürdüğünü ifade etti.

İsrail'in Saldırılarında Can Kaybı

İsrail'in Lübnan’da şiddetlenen saldırılarında 3 bin 452 kişi hayatını kaybetti. Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri süren çatışmalarda, sağlık bakanlığı verilerine göre, 889'u kadın ve çocuk, 208'i sağlık çalışanı olmak üzere toplam 3 bin 452 kişi ölmüş, 14 bin 664 kişi ise yaralanmıştır.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlenen hava saldırılarında yaşamını yitirdi. Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık vermektedir. Ancak, bu saldırılarda İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan büyük bir hasar bildirilmediği ifade edilmektedir.

Yerinden Edilen Nüfus

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan’da 100 binden fazla kişi yerinden edilmiştir. Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam etmektedir. Bazı Birleşmiş Milletler raporlarına göre ise Ísrail'in saldırıları sonucunda, Lübnan'da 1 milyon 400 binden fazla kişi yerinden edilmiştir. Lübnan hükümeti, yerinden edilen kişilerden 600 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini açıklamıştır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.