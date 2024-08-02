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İsrail Ordusu, Lübnan Suriye Sınırına Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın doğusundaki Suriye sınırında hava saldırıları gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 23:55
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 23:55
İsrail Ordusu, Lübnan Suriye Sınırına Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail Ordusu Hava Saldırısını Gerçekleştirdi

Lübnan'da yayın yapan El Meyadeen TV'nin aktardığına göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Lübnan'ın doğusunda yer alan Suriye sınırına bağlı bölgelerde hava saldırısı gerçekleştirildi.

Bekaa Bölgesi Hedef Alındı

Saldırıda, özellikle Bekaa vilayetinin bazı bölgeleri vurulurken, Havş eş-Seyid Ali beldesinin çevresi de hedef alındı. Saldırı sonrası can kaybı veya daha fazla detay ile ilgili bilgi verilmedi.

Bu gelişme, İsrail'in bölgedeki askeri operasyonlarının bir devamı olarak değerlendiriliyor. Hizbullah Hareketi ile bağlantılı medya organları, olaya dair daha fazla detay beklediklerini bildirdi.

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