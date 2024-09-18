İsrail Ordusu, Lübnan ve Irak'tan Gelen İHA'ları Engelledi

İsrail Ordusu İHA'ları Engelledi

İsrail ordusu, Lübnan ve Irak üzerinden atılan iki insansız hava aracını (İHA) etkisiz hale getirdiğini resmi olarak duyurdu.

Açıklamalara Göre Olayın Detayları

İsrail ordusu sözcüsü, yaptığı açıklamada Lübnan sınırı yakınlarından açık denizden gelen bir İHA'nın hava savunma sistemleri ile engellendiğini belirtti. Ayrıca, sabah saatlerinde Irak'tan fırlatılan ve Taberiye Gölü'ne yönelen bir diğer İHA'nın ise savaş jetleri tarafından önlendiği ifade edildi.

Sınırdaki Çatışmalar Sürüyor

İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden sınır çatışmaları, bölgedeki gerginliği artırmış durumda. Dün, Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlaması sonucu, 2'si çocuk 12 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 2,800 kişi de yaralandı.

Hizbullah, bu olaydan İsrail'i sorumlu tutarak misillemede bulunma tehdidinde bulundu. Ancak, Tel Aviv yönetiminden bu konuda henüz bir açıklama gelmedi.