İsrail Ordusu, Lübnanlı Balıkçılara Ateş Açtı: Liman Tahrip Edildi

İsrail Ordusu, Lübnanlı Balıkçılara Ateş Açtı

İsrail askerlerinin Lübnan'da bulunan bir balıkçı limanını tahrip ettiği ve yağmaladığı bildirildi. Bu olay, Lübnan haber ajansı NNA'nın aktardığına göre, Lübnan'ın güneyindeki Nakura bölgesinde gerçekleşti.

Birleşmiş Milletler Desteğiyle Balıkçıların Girişi

Lübnanlı balıkçılar, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) birliklerinin desteğiyle limana giderek, araçlarını ve eşyalarını almak istediklerinde, İsrail askerleri zamanında müdahalede bulundu. Balıkçılara verilen süre dolmadan, İsrail ordusunun limana ateş açtığı belirtildi.

Ateşkes Anlaşması İhlal Ediliyor

Bu gelişme, İsrail’in, Lübnan ile arasında varılan ateşkes antlaşmasına dair ihlallerini sürdürdüğünü gözler önüne seriyor. Daha önce 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe giren ateşkesin, bu tür olaylarla fiili olarak ihlal edildiği ifade ediliyor.