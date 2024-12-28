DOLAR
35,14 0,2%
EURO
36,59 -0,04%
ALTIN
2.956,43 0,02%
BITCOIN
3.327.189,33 -0,29%

İsrail Ordusu, Lübnanlı Balıkçılara Ateş Açtı: Liman Tahrip Edildi

İsrail, Lübnan'daki balıkçı limanına ateş açarak tahrip etti, ateşkes ihlal edildi.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 18:36
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 18:36
İsrail Ordusu, Lübnanlı Balıkçılara Ateş Açtı: Liman Tahrip Edildi

İsrail Ordusu, Lübnanlı Balıkçılara Ateş Açtı

İsrail askerlerinin Lübnan'da bulunan bir balıkçı limanını tahrip ettiği ve yağmaladığı bildirildi. Bu olay, Lübnan haber ajansı NNA'nın aktardığına göre, Lübnan'ın güneyindeki Nakura bölgesinde gerçekleşti.

Birleşmiş Milletler Desteğiyle Balıkçıların Girişi

Lübnanlı balıkçılar, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) birliklerinin desteğiyle limana giderek, araçlarını ve eşyalarını almak istediklerinde, İsrail askerleri zamanında müdahalede bulundu. Balıkçılara verilen süre dolmadan, İsrail ordusunun limana ateş açtığı belirtildi.

Ateşkes Anlaşması İhlal Ediliyor

Bu gelişme, İsrail’in, Lübnan ile arasında varılan ateşkes antlaşmasına dair ihlallerini sürdürdüğünü gözler önüne seriyor. Daha önce 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe giren ateşkesin, bu tür olaylarla fiili olarak ihlal edildiği ifade ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Rusya, AB Yaptırımlarına Cevap Olarak Giriş Yasağı Listesini Genişletti
2
Narin Güran Cinayeti Davasında İkinci Duruşma: Anne Yüksel Güran'ın Avukatlarından Savunma
3
Bursa'da Diş Hekimi Bıçakla Yaralandı, Şüpheli Gözaltında
4
Türk Tarih Kurumu Burs Miktarını Artırdı
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KOBİ'lere Destek Müjdesi
6
İsrail'in Gazze Şeridi'ne Saldırılarında 10 Filistinli Hayatını Kaybetti

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!

Emeklilere Ücretsiz Diş Protezi ve İmplant Müjdesi: 2025'te Başlıyor!

Resmi Gazete’de son dakika yüzde 42 zam kararı! O ödemelere de zam geldi

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak