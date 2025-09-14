İsrail Ordusu 'Mechul Asker' Binasını Tahliye Uyarısının Ardından Bombaladı

İsrail ordusu, Gazze'de yüzlerce Filistinlinin kaldığı 'Mechul Asker' binasını tahliye uyarısının hemen ardından bombaladı; görgü tanıkları sivillerin hızla tahliye edildiğini aktarıyor.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 23:46
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 23:46
Er-Rimal Mahallesi'nde yüksek bina ve sığınak çadırları hedef alındı

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde bulunan er-Rimal Mahallesi'nde yer alan "Mechul Asker" isimli yüksek binayı ve yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadırları bombaladı.

Tanıklar, saldırıların yüzlerce Filistinlinin kaldığı büyük binanın tahliyesine dair uyarıların hemen ardından gerçekleştiğini belirtti. Havadan yapılan saldırılar öncesinde sivil halkın çoğunun giysilerini bile alamadan binayı terk etmek zorunda kaldığı ifade edildi.

Görgü tanıkları ayrıca, İsrail'in Gazze'deki Filistinlileri zorla yerlerinden etme planları çerçevesinde bölgeyi yoğun hava saldırılarıyla hedef aldığına dikkat çekti.

Tel Aviv yönetimi, Gazze kentindeki 1 milyon Filistinli nüfustan kendilerince "güvenli insani bölge" olarak nitelendirilen güneydeki El-Mevasi bölgesine göç etmelerini istiyor; bu tahditler ve sürgün çağrılarının bölgede gerilimi artırdığı kaydediliyor.

İsrail ordusu, Gazze kentindeki yüksek binaların "Hamas tarafından askeri amaçlarla kullanıldığını" öne sürerken, Hamas, bina sakinleri ile yerel ve uluslararası insan hakları örgütleri bu iddiaları reddediyor.

