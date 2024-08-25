İsrail Ordusu'na Ait Devriye Botuna Hava Salgını: Bir Asker Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusu'na Ait Devriye Botuna Hava Salgını

Hizbullah'ın gerçekleştirdiği sabah saldırısında, İsrail’in hava savunma sistemi Demir Kubbe tarafından ateşlenen bir önleyici füze, açık denizdeki bir devriye botuna isabet etti. Bu olay sonucunda bir İsrail askeri hayatını kaybederken, iki asker de yaralandı.

Olayın Detayları

İsrail ordusu sözcülüğünden yapılan açıklamada, saldırının arka planı hakkında çok fazla bilgi paylaşılmadı. Ancak ordunun ön soruşturması, füzenin Hizbullah'a ait bir insansız hava aracını (İHA) vurduğu esnada, şarapnel parçalarının devriye botuna isabet etmesi sonucu askerin ölümüne neden olabileceğini öne sürdü.

Hizbullah’ın Saldırısı

Hizbullah'ın, 30 Temmuz'da Beyrut'ta üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'e yönelik suikaste misilleme olarak İsrail'e saldırı başlattığı bildirildi. Bu saldırıda, 320 roket ve bir dizi İHA kullanıldı.

Askeri Gerginlik ve Hava Saldırıları

İsrail ordusu, Hizbullah’ın hedef almayı planladığı gerekçesiyle Lübnan’a bir dizi önleyici saldırı düzenledi. Bu operasyonlara 100 kadar savaş uçağının katıldığı ve İsrail’in merkezine yönelik konumlanan füze rampalarından 40’ının vurulduğu öne sürüldü.

Sosyal medyada, saldırının anına dair görüntülerde bir füzenin gökyüzünden denize doğru hızla inişe geçtiği ve burada patladığı görüldü.