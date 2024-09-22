DOLAR
34,09 0%
EURO
38,04 0%
ALTIN
2.874,38 0%
BITCOIN
2.135.323,91 0,8%

İsrail Ordusu'na Yönelik Saldırılar: Hayfa Bölgesinde Gerginlik Tırmanıyor

Lübnan Hizbullahı tarafından İsrail topraklarına yönelik roket, seyir füzesi ve İHA saldırıları gerçekleşirken, bölgede güvenlik alarm durumu ilan edildi.

Yayın Tarihi: 22.09.2024 13:45
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 13:45
İsrail Ordusu'na Yönelik Saldırılar: Hayfa Bölgesinde Gerginlik Tırmanıyor

İsrail'de Güvenlik Alarmı: Saldırılar Başladı

İsrail ordusu, dün gece topraklarına yönelik gerçekleştirilen 150'ye yakın roket, seyir füzesi ve insansız hava aracı (İHA) saldırısını duyurdu.

Lübnan Hizbullahı'nın Saldırısı

Lübnan Hizbullahı'nın Hayfa kenti çevresine düzenlediği roket saldırıları sonrasında bölge için alarm durumu ilan edildi. Saldırılar, ülkeyi savunma amaçlı sıkı güvenlik önlemleri ile karşılandı.

Savaşın Yarattığı Gerginlik

İsrail ordusu, Lübnan Hizbullahı'nın saldırılarında gelişmiş hava savunma sistemlerinin yüksek başarı oranı kaydettiğini belirtti. Ancak bazı mühimmatların hedeflere isabet etmesi sonucunda yaralanmalar ve maddi hasarlar meydana geldi.

Hastanelerde Psikolojik Destek Artıyor

Hayfa'da meydana gelen saldırılardan etkilenen yaralılar, Rambam Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Saldırılar nedeniyle hastanelere başvuranların sayısı, anksiyete belirtileri doğrultusunda %225 oranında artış gösterdi.

Sınırda Keşif ve Güvenlik Önlemleri

İsrail iç cephe komutanlığı, Hayfa'dan kuzey sınırına kadar olan bölgelerde güvenlik tedbirlerini sıkılaştırdı. Eğitimler iptal edilirken, kapalı alanlarda sığınak bulunması durumunda toplanma yasakları getirildi.

Bölgedeki Gerilim ve Uluslararası Tepkiler

Son günlerde artan çatışmalar, İsrail ile Lübnan Hizbullahı arasında yoğun bir gerilim yaratmış durumda. Uluslararası gözlemciler, bu durumun bölgesel bir savaşa yol açabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Hizbullah, çatışmaların durdurulabilmesi için İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına son vermesi gerektiğini belirtiyor.

İLGİLİ HABERLER

2024 KPSS Puanı Olana Müjde! 2500 Kişilik POMEM Polis Alımı Yapılacak: Şartlar ve Başvuru Detayları

Bankalardan Faizsiz Kredi Müjdesi: 50.000 TL’ye Kadar Sıfır Faizli Kredi ve Nakit Avans Fırsatları

EYT Şartı Kaldırıldı! SGK Girişi 1999-2008 Arası Olanlara 48-49-50 ve 51 Yaşında EYT’siz Erken Emeklilik Fırsatı Geldi

23 Eylül 2024 Pazartesi Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fransa'da Yeni Hükümet Eleştirileri: Macron'un Devamı mı?
2
Narin Güran Cinayetinde Şok Gelişme! Yeni Gizli Tanığın Kan Donduran İtirafları Sonrası DNA Aramaları Yapıldı
3
Al Jazeera'nın Ramallah Ofisinin Kapatılması Uluslararası Hukuka Aykırı
4
Nevzat Bahtiyar'dan Şok İtiraf: "Narin'in Annesi İlk Günden Öldüğünü Biliyordu"
5
İzmir'de Sanatçılardan Filistin'e Destek Yürüyüşü
6
Tekirdağ'da Yangın: Fabrikaya Müdahale Devam Ediyor
7
Bilecik'te Çukurören Biberi Kurutma Sezonu Başladı

Konut Kredisi Faizlerinde Büyük Düşüş! Bu 5 Bankadan Uzak Durun 2 Milyona 14,5 Milyon Geri Ödeme: 2 Milyon TL İçin Hangi Banka Daha Avantajlı?

23 Eylül 2024 Pazartesi Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

2025 Maaş Zammı Beklentisi: Asgari Ücrette Yüzde 44 Zam, Emekli ve Memur Maaşları İçin Yüksek Artış! İşte Masadaki Rakamlar

EYT Şartı Kaldırıldı! SGK Girişi 1999-2008 Arası Olanlara 48-49-50 ve 51 Yaşında EYT’siz Erken Emeklilik Fırsatı Geldi

Bankalardan Faizsiz Kredi Müjdesi: 50.000 TL’ye Kadar Sıfır Faizli Kredi ve Nakit Avans Fırsatları

2024 KPSS Puanı Olana Müjde! 2500 Kişilik POMEM Polis Alımı Yapılacak: Şartlar ve Başvuru Detayları

Seni araç sahibi yapacak sıfır faizli krediye ek 40.000 TL bedavaya gelecek

O emekliyi yakından ilgilendiriyor! Maaşınız şak diye kesiliyor

3600 TL ek ödeme alabilemk için son 9 gün! Banka müjdeyi patlattı

O memurların maaşlarında yüzde 25 artış! 15.886 TL artı ödeme imzası atıldı

Dar gelirliye hükümetten yeni ev alma fırsatı! Yüzde 50 indirim ile konut hayalleriniz gerçek olacak

ŞOK 21 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! Persil Power Jel Deterjan 252 TL'den 160 TL'ye, Elidor Şampuan 122 TL'den 60 TL'ye Düştü