İsrail Ordusu'na Yönelik Saldırılar: Hayfa Bölgesinde Gerginlik Tırmanıyor

İsrail'de Güvenlik Alarmı: Saldırılar Başladı

İsrail ordusu, dün gece topraklarına yönelik gerçekleştirilen 150'ye yakın roket, seyir füzesi ve insansız hava aracı (İHA) saldırısını duyurdu.

Lübnan Hizbullahı'nın Saldırısı

Lübnan Hizbullahı'nın Hayfa kenti çevresine düzenlediği roket saldırıları sonrasında bölge için alarm durumu ilan edildi. Saldırılar, ülkeyi savunma amaçlı sıkı güvenlik önlemleri ile karşılandı.

Savaşın Yarattığı Gerginlik

İsrail ordusu, Lübnan Hizbullahı'nın saldırılarında gelişmiş hava savunma sistemlerinin yüksek başarı oranı kaydettiğini belirtti. Ancak bazı mühimmatların hedeflere isabet etmesi sonucunda yaralanmalar ve maddi hasarlar meydana geldi.

Hastanelerde Psikolojik Destek Artıyor

Hayfa'da meydana gelen saldırılardan etkilenen yaralılar, Rambam Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Saldırılar nedeniyle hastanelere başvuranların sayısı, anksiyete belirtileri doğrultusunda %225 oranında artış gösterdi.

Sınırda Keşif ve Güvenlik Önlemleri

İsrail iç cephe komutanlığı, Hayfa'dan kuzey sınırına kadar olan bölgelerde güvenlik tedbirlerini sıkılaştırdı. Eğitimler iptal edilirken, kapalı alanlarda sığınak bulunması durumunda toplanma yasakları getirildi.

Bölgedeki Gerilim ve Uluslararası Tepkiler

Son günlerde artan çatışmalar, İsrail ile Lübnan Hizbullahı arasında yoğun bir gerilim yaratmış durumda. Uluslararası gözlemciler, bu durumun bölgesel bir savaşa yol açabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Hizbullah, çatışmaların durdurulabilmesi için İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına son vermesi gerektiğini belirtiyor.