İsrail Ordusu Nablus'a Baskın Düzenledi: 6 Saat Süren Çatışmalar

İsrail Ordusu Nablus'a Baskın Gerçekleştirdi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Nablus kentine sabahın erken saatlerinde baskın düzenledi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, İsrail askerleri, şehre birçok noktadan giriş yaparak Filistinlilerin evlerine baskınlar yaptı ve kapsamlı aramalar gerçekleştirdi.

Silahlı Çatışmalar ve Eşyaların Tahrip Edilmesi

Baskın sırasında, İsrail askerleri ile Filistinliler arasında silahlı çatışmalar yaşandı. İsrail askerlerinin baskın yaptığı evlerde, eşyaların tahrip edildiği bildirildi. Ayrıca, Nablus'un doğusundaki Asker ve Ballata mülteci kampları çevresinde de çatışmaların meydana geldiği öğrenildi.

Filistinli Grupların Mücadelesi

İslami Cihad Hareketi'ne bağlı Kudüs Seriyyeleri ile Fetih Hareketi'ne bağlı Aksa Şehitleri Tugayları, savaşçılarının İsrail ordusuyla çatışmalara girdiğini ve askerlerin bulunduğu bölgelerde patlayıcıları infilak ettirdiğini duyurdu. Tanıklar, İsrail askerlerinin yaklaşık 6 saat süren baskının ardından kentten çekildiğini aktardı.

Cenin, Tulkerim ve Nur Şems’te Baskınlar Devam Ediyor

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyinde Cenin, Tulkerim ve Nur Şems mülteci kamplarında da baskınlar gerçekleştiriyor. Bu bölgelerden sık sık silah ve patlama sesleri duyuluyor.

Ramallah’ın Kuzeyinde Artan Gözaltılar

Öte yandan, İsrail askerleri sabah saatlerinde Batı Şeria'nın diğer şehir ve kasabalarında baskınlar gerçekleştirdi. Bu baskınların özellikle Ramallah’ın kuzeyindeki Celzun Mülteci Kampı'nda yoğunlaştığı ve bazı Filistinlilerin gözaltına alındığı belirtildi.

İsrail'in Saldırıları Hız Kazanıyor

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından, İsrail ordusu 21 Ocak Salı günü Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine 'Demir Duvar' adıyla bilinen bir saldırı başlatmıştı. İsrail ordusu, Cenin'deki şiddetli saldırılarını 27 Ocak Pazartesi günü Tulkerim'i de kapsayacak şekilde genişletti.