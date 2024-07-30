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İsrail Ordusu Nablus'ta Filistinlinin Evini Yıktı

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Nablus kentindeki bir Filistinlinin evini 'ruhsatsız' gerekçesiyle yıktı.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 11:16
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 11:16
İsrail Ordusu Nablus'ta Filistinlinin Evini Yıktı

Filistinli Bir Aile Daha Mağdur Oldu

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus iline bağlı Duma Beldesi'nde bir Filistinli ailenin evini "ruhsatsız olduğu" iddiasıyla yıktı. Yıkım sırasında Memun Devabişe'ye ait dört katlı bina buldozerler eşliğinde yerle bir edildi.

Duma Belediye Başkanı'nın Açıklamaları

Duma Beldesi Belediye Başkanı Süleyman Devabişe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in ruhsatsız yapılar gerekçesiyle Filistinlilerin evlerine yönelik yıkım operasyonlarını arttırdığını ifade etti.

El Halil'de Ayrı Yıkım Olayları

İsrail ordusunun, Batı Şeria'nın güneyinde bulunan El Halil kenti yakınlarındaki Beyt Ava Beldesi'nde de aynı gerekçeyle bir su kuyusunu tahrip ettiği ve ağaçları söktüğü bildirildi. Bu tür yıkımlar, Filistinliler için büyük bir kayıp anlamına geliyor.

İzin Almak Neredeyse İmkansız

Fakat Filistinliler, "C bölgesi" olarak adlandırılan alanlarda bina ruhsatı ve arazilerinin düzenlenmesi için İsrailli yetkililerden izin almanın neredeyse imkansız olduğunu belirtiyorlar.

Uluslararası Hukuk ve Yasa Dışı Gasplar

Uluslararası hukuka göre, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu tür gasplar yasa dışı kabul edilmektedir. 1995'te imzalanan İkinci Oslo Anlaşması çerçevesinde Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılmıştır.

A, B ve C Bölgeleri

A bölgesi (yüzde 18) Filistin'e, B bölgesi (yüzde 21) yönetim olarak Filistin'e, güvenlik olarak İsrail'e devredilmiştir. C bölgesi (yüzde 61) ise tam olarak İsrail'e bırakılmıştır.

İstatistikler Üzerine

Filistin resmi verilerine göre, İsrail ordusu 2024 yılının ilk yarısında 318 Filistin yapısını yıkmıştır.

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