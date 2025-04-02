İsrail Ordusu Nablus'ta Filistinliyi Vurarak Öldürdü

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine düzenlediği baskında bir Filistinliyi yakın mesafeden vurarak öldürdü. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalara göre olay, Nablus'un Eski Şehir bölgesinde gerçekleşti.

Baskın sırasında Hamza el-Hamaş (33) adlı Filistinli ağır yaralandı. Nablus'un Yasemin Mahallesi'ndeki evine zorla giren İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan Hamaş, hastaneye kaldırıldı ancak müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre, İsrail ordusu baskın sırasında toplamda üç Filistinliyi gözaltına aldı. Bu olay, bölgede hızla tırmanan gerilimin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.