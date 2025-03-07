İsrail Ordusu Nablus'ta Tarihi Nasr Camisi'ni Ateşe Verdi

İsrail ordusunun Nablus'taki baskınında tarihi Nasr Camisi büyük hasar gördü. Camide çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesine engel olan askerler nedeniyle yayıldı.

Yayın Tarihi: 07.03.2025 13:57
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 13:57
İsrail Ordusu Nablus'ta Tarihi Nasr Camisi'ni Ateşe Verdi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’nın Nablus kentinde düzenlediği baskınlar sırasında tarihi Nasr Camisi’ni ateşe verdi. Filistin resmi ajansı WAFA’nın bildirdiğine göre, İsrail askerleri birçok camiye zarar verirken, Nasr Camisi’ndeki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesini engelleyerek geniş bir alana yayıldı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, yangında imam odası tamamen kül oldu ve caminin halıları ile dış cephesi de büyük zarar gördü. Sosyal medyada paylaşılan videolar, İsrail askerlerinin camiye baskın düzenlemesini gözler önüne serdi.

Nasr Camisi'nin Tarihçesi

Nablus’un en önemli tarihi yapılarından biri olan Nasr Camisi, Roma döneminde kilise olarak inşa edilmiş ve 1187 yılında Haçlılara karşı kazanılan zaferin ardından camiye dönüştürülmüştü.

Filistin Vakıflar Bakanlığı'ndan Tepki

Filistin Vakıflar ve Dini İşler Bakanlığı, Eski Şehir bölgesindeki camilere yönelik baskınları ve Nasr Camisi’nin kundaklanmasını kınadı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "İşgal güçleri, önceden haber vermeksizin Eski Şehir’deki birçok camiye baskın düzenleyerek içeride büyük bir tahribat yaptı" ifadeleri kullanıldı.

Uluslararası Cevap Çağrısı

Nablus Vakıflar Müdürü Nasır Selman, İsrail'in camilere yönelik saldırılarının kabul edilemez olduğunu belirterek UNESCO ve ilgili diğer kurumlara çağrıda bulundu. Selman, bu saldırıların işgalin dini ve tarihi mekanlara karşı pervasızlığını gösterdiğini vurguladı.

İsrail'in Diğer Baskınları

Öte yandan, İsrail ordusu Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerine düzenlediği operasyonlarda çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından, 21 Ocak'ta Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin kentine büyük bir saldırı başlatmıştı. 27 Ocak’ta saldırılarını Tulkerim, 2 Şubat’ta Tubas’ın El-Faria Mülteci Kampı’na kadar genişleten İsrail ordusu, bölgedeki operasyonlarına devam etti.

Bu baskınlar, 2002 yılında yaşanan İkinci İntifada sırasında gerçekleşen "Savunma Kalkanı" operasyonunu hatırlatıyor. 28 Şubat’ta da zırhlı personel taşıyıcılarıyla, bölgedeki Filistinlilerin araçlarına zarar verildi.

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