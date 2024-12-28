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İsrail Ordusu, Nahal Tugayı'nı Gazze'nin Kuzeyine Taşıdı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde çatışmaların ardından Nahal Tugayı'nı kuzeye kaydırdığını açıkladı, bölgedeki saldırılar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 16:36
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 16:36
İsrail Ordusu, Nahal Tugayı'nı Gazze'nin Kuzeyine Taşıdı

İsrail Ordusu Nahal Tugayı'nı Beyt Hanun'a Kaydırdı

İsrail ordusu, 7 aydır Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine saldırılar düzenleyen Nahal Tugayı'nın kuzeydeki, sıkı kuşatma altında tuttuğu Beyt Hanun beldesine kaydırıldığını duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, İsrail savaş uçakları ve topçu birlikleri, Nahal Tugayı Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesine girmeden hemen önce bölgeye çok sayıda saldırı düzenlediği belirtildi.

Refah’taki Görev Tamamlandı

Açıklamada, Nahal Tugayı'nın 7 ay süren çatışmaların ardından geçen hafta Refah bölgesindeki görevini tamamladığı ve bölgenin sorumluluğunu Kiryati Tugayı'nın muharebe timine devrettiği kaydedildi.

İsrail ordusu, Refah kentini ve Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafını işgal ettiği mayıs ayından bu yana düzenlediği saldırılarla bölgede büyük bir yıkıma neden olmuştur.

Saldırılar Devam Ediyor

Öte yandan, İsrail ordusu 22 Aralık'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki saldırılarını genişlettiğini duyurmuş; bölgenin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da bulunan Kfir Tugayı'nın Beyt Hanun'un batısına kaydırıldığını bildirmişti.

İsrail güçleri, 5 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nin kuzeyini oluşturan Cibaliya, Beyt Lahiya ve Beyt Hanun beldelerine sıkı kuşatma uyguluyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 484 Filistinli öldü, 108 bin 90 kişi yaralandı. Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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