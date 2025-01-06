İsrail Ordusu Nakura'dan Çekildi: Lübnan Ordusu Görevde

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği Nakura beldesinden çekildi. Bu gelişmenin ardından, Lübnan ordusu bölgeye konuşlanmaya başladı.

Lübnan ordusundan yapılan resmi açıklamada, birliklerin Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ile koordineli şekilde Sur kentine bağlı Nakura beldesinde göreve başladığı belirtildi.

Ayrıca, Ateşkesi Denetleme Komitesi tarafından düzenlenen bir toplantıya da ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein katıldı. Toplantının adresinin Ras Nakura olduğu aktarıldı.

Lübnan ordusunun, Nakura'da patlamamış savaş mühimmatı temizleme faaliyetlerine başlayacağı ve halka bölgeye yaklaşmamaları konusunda uyarılar yapıldığı ifade edildi. Böylece, İsrail ordusunun 27 Kasım 2024'te ulaşılan ateşkes anlaşması çerçevesinde çekildiği belde sayısı üçe yükseldi. Daha önce, El-Hıyam ve Şema beldelerinden de çekilmişti.

İsrail ordusunun çekilmesinin ardından Hıyam'da, bombalı saldırılara hedef olmuş bölgedeki 31 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı duyuruldu. Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024'te yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) faaliyete geçti. Anlaşmanın ikinci maddesi, Lübnan hükümetinin Hizbullah ve diğer silahlı grupların İsrail'e karşı operasyon düzenlemesini engellemesini ve karşılığında İsrail'in de herhangi bir askeri saldırı gerçekleştirmeyeceğini belirtiyor.

Bu ateşkes anlaşmasına uygun olarak, Lübnan ordusunun 60 gün içinde İsrail'in işgal ettiği güney bölgelerine aşamalı bir şekilde konuşlanması öngörülüyor. Ancak, İsrail ordusunun ateşkesi ihlal etmeye devam ettiği bildirildi. Ateşkesi Denetleme Komitesi'nde BM, Lübnan, İsrail, Fransa ve ABD yer almakta.