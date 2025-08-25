DOLAR
İsrail Ordusu: Nasır Hastanesi Saldırısında Siviller Kasıtlı Hedef Alınmadı

İsrail ordusu, Nasır Hastanesi saldırısında sivillerin kasten hedef alınmadığını savundu; olayda 20 kişi öldü, soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 20:17
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 20:17
İsrail Ordusu: Nasır Hastanesi Saldırısında Siviller Kasıtlı Hedef Alınmadı

İsrail Ordusu: Nasır Hastanesi Saldırısında Siviller Kasıtlı Hedef Alınmadı

20 sivilin öldüğü saldırıyla ilgili ordu soruşturma başlattı

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, Gazze Şeridi'ndeki Nasır Hastanesi saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada ordunun sivilleri kasten hedef almadığını savundu.

Defrin, gazeteciler dahil sivillere zarar verildiğine dair haberlerin farkında olduklarını belirterek, İsrail ordusunun sivilleri kasten hedef almadığını vurguladı. Sözcü ayrıca Gazze gibi aktif savaş bölgelerinden haber yapmanın ciddi riskler taşıdığını ifade etti ve 7 Ekim 2023'ten bu yana öldürülen 246 gazeteci verisine atıfta bulundu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Nasır Hastanesi saldırılarında aralarında 5 gazeteci ve 5 sağlık çalışanı olmak üzere toplam 20 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Ordunun saldırıyı düzenleme gerekçesine ilişkin açıklama yapmadığı belirtildi.

Defrin, Uluslararası hukuka göre dokunulmazlığı olan hastaneye düzenlenen saldırıda olayla ilgisi olmayan kişilere verilen zarardan ötürü üzgün olduklarını öne sürdü. Sözcü, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in saldırının soruşturulması talimatını verdiğini hatırlattı.

Saldırıya ilişkin görüntülerde, ilk saldırıda ölen ve yaralananları tahliye etmeye çalışan sivil arama kurtarma ekibi ile görüntü almaya çalışan gazetecilerin hedef alındığı iddiası yer aldı. İkinci saldırının Mısır televizyonunun canlı yayınına yansıdığı bildirildi.

İsrail ordusu ayrıca, 10 Ağustos'ta Gazze'deki Şifa Hastanesi avlusunda gazetecilerin kaldığı çadırın bombalandığını; Al Jazeera muhabirleri Enes eş-Şerif ve Muhammed Kurayka dahil olmak üzere 6 gazetecinin öldüğü olayla bağlantı kurarak, gazetecileri doğrudan hedef almadıklarını savunduğunu ve bu olayla ilgili de soruşturma başlattıklarını açıkladı.

