İsrail Ordusu'ndan Gazze'de Zorunlu Tahliye İlanı

İsrail Ordusu, Gazze'nin Kuzeyinde Tahliye Emri Yayınladı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinlilerin batıdaki bölgelere zorla göç ettirilmesi amacıyla yeni bir "tahliye emri" yayımladı. Ordunun sözcüsü Avichay Adraee, X platformunda yayınladığı haritalarla Beyt Lahiya ve Beyt Hanun sakinlerine acil bir çağrıda bulundu.

Son Çağrı: Batıya Gitmek Zorunlu!

Adraee, yapılan açıklamada, bu tahliye emrinin saldırı öncesi son çağrı olduğunu vurguladı ve bölge sakinlerinin batıda bulunan barınma merkezlerine gitmelerinin önemli olduğunu ifade etti.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan ve 19 Ocak 2025'e kadar devam edecek olan operasyonları sırasında daha önce de Gazze içinde yerinden edilme talimatları içeren haritalar paylaşmıştı. Birleşmiş Milletler'in (BM) verilerine göre, İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle Gazze'deki yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yüzde 90'ı en az bir kez yerinden edilmiş durumda.

Yeniden Başlayan Saldırılar

İsrail ordusu, 19 Ocak 2025’te sağlanan ateşkesin ardından, 18 Mart sabahında Gazze Şeridi'ne yeniden şiddetli saldırılar başlattı. Bu durum, bölgedeki insani kriz ve yerinden edilme sorununu daha da derinleştiriyor.