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İsrail Ordusu'ndan Han Yunus'ta Tahliye Çağrısı

İsrail ordusu, Han Yunus'ta ikamet eden Filistinlileri tahliye etmeye çağırdı. Bölgedeki çatışmalar nedeniyle güvenli alanlar giderek azalıyor.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 12:06
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 12:06
İsrail Ordusu'ndan Han Yunus'ta Tahliye Çağrısı

İsrail Ordusu, Han Yunus'taki Mahallelerin Tahliyesini İstedi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bazı mahallelerin boşaltılmasını talep etti. Bu çağrı, ordunun hedef alacağı bölgeler arasında yer alan Han Yunus için yapıldı.

Ordu Sözcüsü'nden Açıklama

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda, Filistinlilere yönelik olarak Gazze'nin güneyinde bulunan Han Yunus'taki "Karara 3" ve "Satr" bölgelerinin tahliye edilmesi gerektiğini vurguladı. Adraee, bu bölgelerden Hamas ve diğer grupların İsrail'e atacabileceği roketler olduğunu öne sürdü.

Güvenli Alanların Azalması

Bölge sakinlerine yönlendirme yapan Adraee, bu yerlerden uzaklaşarak "güvenli bölgelere" gitmelerini istedi. Fakat yerel ve uluslararası kuruluşlar, sürmekte olan saldırılar nedeniyle Gazze'deki güvenli alanların giderek daraldığını belirtiyor.

Filistinlilerin Zor Durumu

İsrail'in 7 Ekim tarihinden itibaren başlattığı saldırılar sonucunda, Filistinlilerin yerinden edilme durumu kritik bir noktaya ulaştı. Tahminlere göre, bu tarihten itibaren zorla yerlerinden edilenlerin sayısı iki milyon kişiyi aştı. Birçok aile, yakınlarının yanına sığınmayı tercih ederken, diğerleri ise sokaklarda, okullarda ya da parklarda zor koşullar altında yaşam mücadelesi veriyor.

Altyapı Sorunları ve Salgın Riskleri

Han Yunus ve çevresindeki bölgelerde, altyapı sorunları da büyük bir tehdit oluşturuyor. Elektrik, iletişim, internet ve kanalizasyon sistemlerinden yoksun olan halk, salgın hastalıklarla karşı karşıya kalma riski taşıyor. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisine göre, bu güçlü tehditler altında 2,3 milyon insan yaşamaktadır.

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