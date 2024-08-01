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İsrail Ordusu'ndan Heniyye Suikastına Dair Açıklama

İsrail ordusu, İsmail Heniyye suikastıyla ilgili açıklamalarda bulundu, saldırının sebeplerini ve detaylarını paylaştı.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 21:41
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 21:41
İsrail Ordusu'ndan Heniyye Suikastına Dair Açıklama

İsrail Ordusu'ndan Heniyye Suikastı Açıklaması

İsrail ordusu, 31 Temmuz'da gerçekleşen İsmail Heniyye'nin suikastına dair yazılı açıklamalarda bulundu. Ordunun Savunma Sözcüsü Daniel Hagari, konuyla ilgili gerçekleştirdiği basın toplantısında önemli bilgiler paylaştı.

Beyrut'taki Hava Saldırısı

Hagari, 30 Temmuz'u 31 Temmuz'a bağlayan gece sadece Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik bir saldırı düzenlendiğini belirtti. Bu saldırıda, Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'ün hedef alındığını ifade etti.

"O Gece Başka Bir Saldırı Yoktu"
Hagari, "Salı gecesi Lübnan'ı vurduk ve Fuad Şükür'ü hava saldırısında öldürdük. Vurgulamak istiyorum, o gece tüm Orta Doğu'da başka bir hava saldırısı, füze veya İsrail insansız hava aracı (İHA) yoktu," diye konuştu.

Heniyye'nin Durumu ve Suikast İddiaları

Hagari, Heniyye'ye yönelik suikastın arkasında İsrail ordusunun bulunmadığını iddia etti. Ancak, İran ve Hamas, bu suikastın İsrail tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü. Tel Aviv yönetimi ise bu konuda yorum yapmaktan kaçınıyor.

Sonuç olarak, İsrail ordusu, Lübnan'daki saldırının yalnızca Fuad Şükür'e yönelik hedefli bir operasyon olduğunu ve başka yerlerde herhangi bir askeri faaliyet gerçekleştirilmediğini vurguladı.

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