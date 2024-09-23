İsrail Ordusu'ndan Lübnan'a Hava Saldırısı

İsrail Ordusu Lübnan'a Hava Saldırısı Gerçekleştirdi

İsrail ordusu, Lübnan'ın güney bölgelerine yönelik yeni bir hava saldırısı başlattığını duyurdu. Saldırılar sırasında bölgedeki çok sayıda yerden dumanların yükseldiği gözlemlendi.

Saldırı Detayları

Yapılan resmi açıklamada, bu sabah gerçekleştirilen hava saldırılarında çok sayıda savaş uçağının katıldığı belirtilirken, 150'den fazla "hedefin" vurulduğu ifade edildi.

Bölge Sakinlerinin Tanıklıkları

Mahalle sakinleri, İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki çeşitli noktalara hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. Sosyal medya platformlarında paylaşılan videolar da, bu saldırılar sonucu yükselen dumanların görüntülerini içeriyor.

İsrail ordusu, saldırılarla ilgili daha fazla detay paylaşmazken, bölgedeki durum günden güne tırmanış gösteriyor. Olayın boyutları ve uluslararası tepkiler merakla bekleniyor.