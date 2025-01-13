İsrail Ordusu'ndan Lübnan'a Hava Saldırısı: Ateşkes İhlali Mi?

İsrail Ordusu'ndan Lübnan'ın Doğusuna Hava Saldırıları

İsrail ordusu, Lübnan-Suriye sınırında Hizbullah'ın silah kaçakçılığı faaliyetlerini hedef alan hava saldırıları gerçekleştirdiğini duyurdu. Söz konusu saldırılar, Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kenti kırsalına yönelik gerçekleştirildi.

Ateşkes Anlaşmasının İhlali

Lübnan resmi haber ajansı NNA tarafından aktarılan habere göre, İsrail ordusu, 27 Kasım 2024 tarihinde yürürlüğe giren ateşkese yönelik sürekli ihlallerde bulunuyor. Bu kapsamda, Baalbek'e bağlı Cinta beldesi yakınları bombalandı.

İsrail Askeri Açıklaması

İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamada, istihbarat bilgileri doğrultusunda Lüban'da Hizbullah'a ait bazı hedeflerin vurulduğunu belirtti. Açıklamada, saldırılar öncesinde hedeflerin, İsrail'in iç cephesini tehdit ettiğine dair ateşkes denetleme mekanizmasına bildirimde bulunulduğu ancak buna karşı bir önlem alınmadığı ileri sürüldü.

Ateşkes Anlaşması Neleri Kapsıyor?

27 Kasım 2024 tarihinde yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ikinci maddesinde, "Lübnan hükümeti, Hizbullah veya Lübnan topraklarındaki diğer tüm silahlı grupların İsrail'e karşı herhangi bir operasyon düzenlemesini önleyecek ve İsrail de Lübnan'daki sivil, askeri veya devlet hedeflerine askeri saldırıda bulunmayacak" denildi. Anlaşmaya göre, Lübnan ordusunun 60 gün içinde İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması planlanıyor.