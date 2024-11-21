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İsrail Ordusu'ndan Lübnan'da Çatışma Açıklaması: 1 Asker Öldü

İsrail ordusu, Lübnan'da Hizbullah ile yaşanan çatışmada bir askerinin öldüğünü duyurdu.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 10:17
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 10:17
İsrail Ordusu'ndan Lübnan'da Çatışma Açıklaması: 1 Asker Öldü

İsrail Ordusu'ndan Lübnan'da Trajik Kayb

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah ile dün meydana gelen çatışmada 1 çavuşun hayatını kaybettiğini açıkladı. Ordunun yaptığı resmi açıklamada, çatışmada aynı zamanda yarbay Yoav Yarom ile bir bölük komutanının yaralandığı ifade edildi.

Araştırmacı ve Askerler Arasındaki Bağ

Dikkat çeken bir gelişme ise, 71 yaşındaki İsrailli araştırmacı Zeev Erlich'in gerek izinler olmadan İsrailli askerlerle birlikte Lübnan'ın güneyine gitmesi ve burada Hizbullah ile yaşanan çatışmada hayatını kaybetmesi oldu. İsrailli yarbayın, Erlich’in arkeolojik bir alanı incelemek amacıyla bu bölgeye gitmesine yardımcı olduğu kaydedildi.

İsrail yetkilileri, Lübnan'daki çatışmalarda toplam ölü sayısına dair herhangi bir veri paylaşmamış olsa da, Lübnan'ın güneyinde 30 Eylül tarihinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başlandığı belirtilmişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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