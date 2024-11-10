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İsrail Ordusu'ndan Lübnan'ın Batı Bekaa Bölgesine 5 Saldırı

İsrail ordusu, Lübnan'ın Batı Bekaa bölgesine düzenlediği 5 saldırıyla gerginliği artırdı. Ölü sayısı 3 bini geçti.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 11:16
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 11:16
İsrail Ordusu'ndan Lübnan'ın Batı Bekaa Bölgesine 5 Saldırı

İsrail Ordusu'ndan Batı Bekaa'ya Saldırı

İsrail, Lübnan'ın doğusundaki Batı Bekaa bölgesine sabah saatlerinde 5 saldırı düzenledi. Resmi Lübnan haber ajansı NNA'nın aktardığına göre, saldırılar Sohmor ve Meşgara bölgelerinde yaşandı. Bazı evlerin yıkıldığı ve sivil yapıların zarar gördüğü belirtildi.

Hava Saldırıları ve Sivil Kayıplar

İsrail hava güçleri, Batı Bekaa'daki Libbaya köyüne de iki ayrı hava saldırısı gerçekleştirdi. Lüban Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana devam eden çatışmalarda ölü sayısı 3 bin 136'ya ulaştı. Bu ölülerin 192'si çocuk ve 614'ü kadındır. Ayrıca, 13 bin 979 kişi de yaralanmış durumda.

Hizbullah ile Süregelen Çatışmalar

İsrail ordusu, Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri süregelen çatışmalar kapsamında 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentleri ve Bekaa ile Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı gerçekleştirdi. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 27 Eylül'de Beyrut'a yönelik bir hava saldırısında yaşamını yitirdi. Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık verirken, İsrail tarafında askeri üsler hedef alınıyor ve büyük hasar bildirilmiyor.

Yerinden Edilmeler ve Göç Dalgası

İsrail bombardımanları nedeniyle Lübnan’da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor. Göç dalgaları, Lübnan’ın güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye devam ediyor. Lüban hükümeti, yerinden edilenlerden 561 binin üzerinde kişinin Suriye’ye göç ettiğini açıkladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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