İsrail Ordusu'ndan Suriye'nin Güneyine Hava Saldırısı

İsrail ordusu, gece saatlerinde Suriye'nin güneyine hava saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu. Ordunun yaptığı resmi açıklamalara göre, saldırı Şam'ın kırsalındaki Sasa bölgesine yapıldı.

Açıklamada, hava saldırısının, çöken Baas rejiminden kalan silahları hedef almak amacıyla gerçekleştirildiği ifade edildi. Saldırıya ilişkin görüntülerin de yayımlandığı bilgisi verildi.

İsrail'in, Baas rejiminden kalma silahları hedef alma gerekçesiyle Suriye'ye yönelik düzenlediği hava saldırıları, son dönemlerde artış göstermiştir. Özellikle, 8 Aralık 2024'te Baas rejiminin sona ermesiyle birlikte, İsrail ordusunun bu ülkeye yaptığı saldırılar yoğunlaşmıştır.

Hava saldırılarıyla, Suriye ordusuna ait askeri altyapının imha edilmesi hedeflenmektedir. Bu bağlamda, İsrail, Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletmek amacıyla Suriye'nin Dera ve Kuneytra illeri kırsalında, sivil yerleşimlere zarar vererek yeni kontrol noktaları kurmaktadır.