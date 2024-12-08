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İsrail Ordusu'ndan Suriye'ye Kritik Güvenlik Uyarısı: 'Evlerinizden Çıkmayın'

İsrail ordusu, Suriye sınırındaki çatışmalar nedeniyle bölgedeki yerleşimlere 'evlerinizde kalın' uyarısı yaptı.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 19:18
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 19:18
İsrail Ordusu'ndan Suriye'ye Kritik Güvenlik Uyarısı: 'Evlerinizden Çıkmayın'

İsrail ordusu, Suriye ile arasındaki tampon bölgeye askeri birliklerinin girmesinin ardından, Suriye’nin güneyindeki köy ve kasabalarda yaşayanlara "evlerinizde kalın" çağrısında bulundu. Bu uyarı, bölgedeki çatışmaların tırmanması neticesinde yapıldı.

Ordu Sözcüsünden Açıklama

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, "Bir sonraki duyuruya kadar evlerinizde kalın” ifadesini kullandı. Ordu Sözcüsü, Suriye sınırındaki çatışmaların İsrail ordusunu harekete geçmeye zorladığını belirtti.

Güvenlik İçin Dikkatli Olun

Adraee, "Güvenliğiniz için evde kalmalı ve başka bir duyuruya kadar dışarı çıkmamalısınız." şeklinde açıklamalarda bulundu. Bu çağrı, özellikle Kunaytra ili, Avfaniyye, Hamidiye, Batı Samdaniyye ve Kahtaniyye bölgesinde yaşayanlar için geçerlidir.

Askeri Güç Gönderimi

Ayrıca, İsrail ordusu, bugün Suriye’de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri ve Suriye ile arasındaki tampon bölgeye kuvvet gönderdiğini de açıkladı.

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