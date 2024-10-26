İsrail Ordusu Nebatiye'de Fosfor Bombası Kullandı

İsrail'in Lübnan'a Yönelik Saldırıları

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye bölgesindeki köylere fosfor bombasıyla saldırıda bulunduğu bildirildi. Bu olay, Lübnan resmi haber ajansı NNA tarafından doğrulandı.

Sur Kentine Hava Saldırıları

Bunun yanı sıra, İsrail güçleri Sur kentinin köylerine de hava saldırıları gerçekleştirdi. Bu saldırılar sonucunda adreslerde büyük yangınlar meydana geldi ve bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandı.

Gelişmeler ve Sağlık Durumu

İsrail ordusunun güneydeki diğer bazı kent ve köylere de hava saldırılarına devam ettiği belirtiliyor. Ancak, bu saldırılarda hayatını kaybeden veya yaralananlara dair kesin bir bilgiye ulaşılamadı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana toplamda 2 bin 634 kişi, bu sayı içinde 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere, yaşamını yitirdi. Ayrıca, 12 bin 252 kişi de yaralanmış durumda.