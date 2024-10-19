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İsrail Ordusu, Netanyahu'nun Konutunu Hedef Alan İHA'yı Açıkladı

İsrail ordusu, Netanyahu'ya yönelik İHA saldırısını değerlendirdi ve saldırının detaylarını paylaştı.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 21:17
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 21:17
İsrail Ordusu, Netanyahu'nun Konutunu Hedef Alan İHA'yı Açıkladı

İsrail Ordusu, İHA Saldırısının Detaylarını Açıkladı

İsrail ordusu, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Kayserya'daki ikametgahını hedef alan insansız hava aracının (İHA) özelliklerini belirledi. Yapılan ön incelemede, saldırının Sayyad 107 model bir İHA ile gerçekleştirildiği tespit edildi.

Saldırının Özellikleri ve Geçmişi

Kanal 12 Televizyonu'nun haberi doğrultusunda, 13 Ekim tarihinde Hayfa'nın güneyindeki bir askeri üssü vuran İHA'nın, Kayserya'daki saldırıyla aynı model olduğu ifade edildi. Söz konusu İHA'nın, üç adet olarak fırlatıldığı, ikisinin başarıyla etkisiz hale getirildiği belirtilirken, diğerinin düşürülmesi ve izlenmesinin zorluğu vurgulandı.

İHA'nın Teknik Özellikleri

Sayyad 107, 100 kilometre uçuş menziline sahip ve 1,5-2 metre genişliğe sahip kanat açıklığı ile dikkat çekiyor. İstihbarat toplama ve saldırı görevleri için dizayn edilen bu taktik İHA, daha önce İsrail hava sahasını ihlal edip hasara yol açtığı biliniyor.

Olayın Gelişimi ve Sosyal Medya Tepkileri

Bugün, Lübnan'dan fırlatılan insansız hava aracı, Netanyahu'nun konutunun bulunduğu Kayserya kentinde hedef alındı. İsrail Başbakanlık Ofisi, olayla ilgili olarak Netanyahu ve eşinin evde bulunmadığını ve yaralı olmadığını bildirdi. Ayrıca, sosyal medyada İHA'nın çarptığı konutla Netanyahu'nun evinin uyumuna dikkat çeken paylaşımlar yapıldı.

Hizbullah'ın Sessizliği

Söz konusu saldırıyla ilgili olarak Hizbullah cephesinden henüz bir açıklama yapılmamış olması dikkat çekti.

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