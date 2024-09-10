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İsrail Ordusu'nun Gazze Saldırılarında 7 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik son saldırılarında 7 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 13:09
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 13:09
İsrail Ordusu'nun Gazze Saldırılarında 7 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği çeşitli hava operasyonları sonucunda 7 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Filistin haber ajansı WAFA'nın aktardığı bilgilere göre, bu saldırılardan bazıları sivil bölgeleri hedef aldı.

Şucaiyye ve Zeytun Mahallelerinde Yaşananlar

Gazze'nin doğusunda bulunan Şucaiyye Mahallesi'nde, İsrail ordusu, bir grup Filistinliyi hedef alarak iki kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu. Ayrıca Zeytun Mahallesi'nde, İsrail'e ait bir insansız hava aracı tarafından açılan ateş sonucunda bir Filistinli daha hayatını kaybetti.

Han Yunus'taki Bombardıman

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde ise, İsrail savaş uçakları, Kıyzan en-Neccar Mahallesi'nde bulunan 'el-Büyük' ailesine ait evi bombaladı. Bu saldırı sonucunda bir çocuk ve iki kadın olmak üzere toplamda dört kişi yaşamını yitirdi.

Ölü Sayısı Artıyor

7 Ekim'den bu yana, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 40,988 Filistinli yaşamını yitirdi. Bu ölülerin arasında 16,715 çocuğun ve 11,308 kadının bulunduğu belirtildi. Ayrıca, 94,825 kişi yaralandı ve hala enkaza bağlı olarak binlerce ölü olduğu ifade ediliyor.

Son olarak, sivil altyapının tahrip olduğu, halkın sığınacak yer bulmakta zorlandığı ve hastaneler ile eğitim kurumlarının hedef alındığı kaydediliyor.

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