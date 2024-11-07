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İsrail Ordusu'nun Lübnan'a Hava Saldırıları Artıyor

İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği hava saldırıları son 24 saatte 121'e ulaştı. Bombardımanlar nedeniyle sığınma merkezleri açıldı.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 21:28
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 21:28
İsrail Ordusu'nun Lübnan'a Hava Saldırıları Artıyor

İsrail Ordusu, Lübnan'a Hava Saldırıları Düzenliyor

İsrail ordusu, Lübnan'a son 24 saatte 121 hava saldırısı gerçekleştirdi. Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın aktardığına göre, Lübnan Çevre Bakanlığı, söz konusu saldırıların yanı sıra ülkedeki genel duruma ilişkin bir rapor yayımladı.

Saldırıların Hedefleri

Saldırılar, ağırlıklı olarak Baalbek el-Hirmil ve Nebatiye vilayetlerine odaklanmış durumda. 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail'in Lübnan'a düzenlediği toplam hava saldırısı sayısı ise 12 bin 323'e yükseldi.

Sivillerin Durumu

Bombardımanlar nedeniyle yerinden edilen sivillerin barınması için açılan sığınma merkezlerinin sayısı 1145 olarak ifade ediliyor. Bu merkezlere yerleştirilen Lübnanlıların sayısı ise 190 bin 740'a ulaştı. Devam eden bombardımanlar, bölgede büyük bir göç dalgasına sebep olmaya devam ediyor.

Göç Verileri

Lübnan'dan Suriye'ye 23 Eylül - 5 Kasım tarihleri arasında 561 bin 794 kişinin geçtiği, bu kişilerin 369 bin 55'inin Suriyeli, 192 bin 739'unun ise Lübnan vatandaşı olduğu bildirildi.

Hizbullah ile Çatışmalar

İsrail ordusu, 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana Hizbullah ile kontrollü çatışmalara devam ediyor. 23 Eylül'de Lübnan'ın güneyindeki kentlerin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırıları başlatılmıştır. Bununla birlikte, 30 Eylül'de de Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırıları yapıldığı belirtiliyor.

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