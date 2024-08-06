İsrail Ordusu Nusayrat Mülteci Kampı'na Girdi

İsrail Ordusu Gazze'ye Girdi

İsrail Savunma Kuvvetleri, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeybatısına askeri birlikleriyle giriş yaptı. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, bu operasyon yoğun silah sesleri eşliğinde gerçekleşti.

Bombardıman ve İHA Uçuşları

Görgü tanıklarının bildirdiğine göre, Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeybatısındaki Zehra ve Esra şehirlerine yönelik saldırılar düzenlendi. Operasyon öncesinde, bölgenin çevresinde İsrail'e ait Quadcopter insansız hava araçları aktif bir şekilde uçuş gerçekleştirdi.

Ayrıca, Nusayrat Mülteci Kampı'nın bu bölgesi, İsrail topçu birlikleri ve deniz hücumbotları tarafından yoğun bombardımana tabi tutuldu. Bu durum, bölgedeki gerilimi daha da artırmış durumda.