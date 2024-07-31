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İsrail Ordusu Ramallah'ta Bir Filistinlinin Evini Yıktı

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistinli bir esirin evini yıktı. Yıkım sırasında köydeki girişler kapatıldı.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 02:53
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 02:53
İsrail Ordusu Ramallah'ta Bir Filistinlinin Evini Yıktı

İsrail Ordusu'ndan Ramallah'ta Ev Yıkımı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarındaki Attara köyüne düzenlediği baskında, Filistinli esir Mürid Mahmud Dahadiha'nın evini yıktı. Bu yıkım, bölgedeki gergin durumu daha da artıran bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Baskın ve Yıkım Detayları

Filistin haber ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre, İsrail'e ait yaklaşık 30 buldozer ve dozerle gerçekleştirilen yıkım sırasında köye girişler kapatıldı. Yıkımın, ocak ayında silahlı saldırıya karıştığı iddia edilen Mürid Mahmud Dahadiha'nın evine yapıldığı belirtildi.

Artan Gözaltılar ve Saldırılar

İsrail'in Gazze Şeridine yönelik saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda ciddi bir artış gözlemleniyor. Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, 7 Ekim'den bu yana 9 bin 870 Filistinlinin gözaltına alındığını açıkladı.

Can Kaybı ve Gerilim

Bu süreçte, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail askerleri ile yerleşimcilerin saldırılarında 592 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Durum, bölgedeki gerilimi daha da arttırıyor ve uluslararası toplumun dikkatini çekiyor.

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