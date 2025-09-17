İsrail ordusu Rantisi Çocuk Hastanesini hedef aldı — Gazze'de 80 hasta

İsrail ordusunun Gazze'deki Rantisi Çocuk Hastanesinin üst katlarını birkaç dakika arayla 3 kez hedef alması sonucu hastanede 80 hasta bulundu; Sağlık Bakanlığı saldırıyı kınadı.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 09:23
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 09:23
İsrail ordusunun Gazze kentindeki Rantisi Çocuk Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda, hastanenin üst katlarının dün akşam saatlerinde birkaç dakika arayla 3 kez hedef alındığı bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bu suç, işgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki sağlık sistemini hedef alma ve hizmet dışı bırakma yönündeki sistematik..."

Açıklamada, Rantisi Çocuk Hastanesinin Gazze Şeridi'nde onkoloji, diyaliz, solunum ve sindirim hastalıkları gibi uzmanlık alanlarını barındıran "tek ihtisas hastanesi" olduğu vurgulandı.

Hastanede çeşitli bölümlerde tedavi gören 80 hasta bulunduğu, bunların arasında yoğun bakım ünitesinde 4 çocuk ve yenidoğan bakım ünitesinde 8 bebek bulunduğu belirtildi.

İsrail saldırısı sonrasında 40 hastanın güvenli yer arayışı ve çocuklarını kurtarmak amacıyla hastaneyi terk ettiği, diğer 40 hasta ve refakatçinin ise hastanede kaldığı; ayrıca içeride 12 yoğun bakım hastası ve 30 hastane personeli olduğu kaydedildi.

Gazze Şeridi'ndeki sağlık tesislerine, personeline ve hastalara koruma sağlanması için çağrı yapıldı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini hedef alan şiddetli saldırılarını sürdürürken, Gazze kentindeki sivilleri yerinden etmek amacıyla bina ve evleri bombalamaya devam ediyor.

