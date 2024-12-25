İsrail Ordusu, Refah’ta 6 Esirin Ölümünden Sorumluluğu Kabullendi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin Refah şehrinde, 15 Ağustos'ta gerçekleştirilen saldırılarda 6 İsrailli esirin yaşamını yitirdiği olaydaki sorumluluğunu kabul etti. Yapılan açıklamada, askerlere bölgedeki esirlerin varlığına dair dikkatli olmaları yönünde talimat verildiği belirtildi.

Refah’taki saldırılar sonrasında 3 ay içinde gerçekleştirilen soruşturmada, Tel es-Sultan Mahallesi'nde yaşanan olayın detayları ortaya kondu. 27 Ağustos'ta Farhan el-Kadi'nin sağ olarak kurtarıldığı, 31 Ağustos'ta ise 6 İsrailli esirin cesetlerine başka bir tünelde ulaşıldığı ifade edildi.

İsrail ordusu, Hamas mensuplarının esirleri öldürdüğünü iddia ederken, soruşturmanın sonucunda askerlerin bölgedeki temkinli hareketlerine rağmen, öldürme kararlarına doğrudan etkisi olduğu kabul edildi.

İsrailli Ailelerden Tepki

İsrailli Rehinelerin ve Kayıpların Aileleri Platformu, soruşturma sonuçlarının "şoke edici ve yürek burkucu" olduğunu duyurdu. Aileler, esirlerin ölümüne askeri baskının yol açtığını vurguladı ve bunun yeniden kanıtlandığını belirtti.

Açıklamada, İsrailli esirlerin sadece politik bir anlaşma ile kurtarılabileceği ifade edildi ve bu anlaşmanın yapılmasının zamanının geldiği kaydedildi. Başbakan Binyamin Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

Refah'taki tünelden eylül ayında çıkan 6 esirin cesetlerinin, Hamas tarafından öldürüldüğü iddiaları üzerine, Hamas ise buna tepki olarak cesetlerin İsrail ordusu tarafından öldürüldüğünü öne sürdü. Gazze Şeridi’nde yaklaşık 101 İsrailli esirin bulunduğu tahmin ediliyor.