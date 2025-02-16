İsrail Ordusu Refah'ta Saldırı Düzenledi: 3 Filistin Polisi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Refah Kentine Yönelik Saldırısı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde ateşkesin ihlaline yönelik bir saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırı sonucu, insani yardımların dağıtımında görevli olan 3 Filistin polisi yaşamını yitirdi.

Olayın Detayları

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırının Refah kentinin doğusundaki Eş-Şevke bölgesine düzenlendiği belirtiliyor. Saldırıda, insani yardım güvenliğini sağlamakla görevli iki polis memurunun hayatını kaybettiği ve bir polisin ağır yaralandığı bildirildi. Daha sonra yaralı polisin de yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Bakanlığın Tepkisi

İçişleri Bakanlığı, bu saldırıyı güçlü bir şekilde kınayarak, uluslararası toplum ve arabulucu ülkelerden, İsrail’in polis güçlerini hedef almaması yönünde baskı yapılmasını talep etti.

İsrail Ordusunun Açıklaması

İsrail ordusunun yaptığı açıklamada ise, Gazze Şeridi'nin güneyinde 'askerlere doğru yürüyen' Filistinli silahlı kişilere saldırı düzenlendiği iddia edilmiştir. Ancak bu açıklama, saldırının meşruiyetini sorgulayan pek çok eleştiriye yol açtı.

Ateşkes Durumu

İsrail, 19 Ocak'ta Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına rağmen Gazze’de ateşkesi sık sık ihlal etmektedir. Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, bu anlaşmadan beri, Gazze Şeridi’nde düzenlenen doğrudan saldırılarda 92 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.