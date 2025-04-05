İsrail Ordusu Sağlık Çalışanlarına Ateş Açtı: Şok Edici Görüntüler Ortaya Çıktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta sağlık ve sivil savunma çalışanlarına doğrudan ateş açtığını gösteren şok edici görüntüler The New York Times tarafından ortaya kondu. Bu olay, İsrail yönetiminin iddialarının aksine, sağlık çalışanlarının kullandığı araçların ambulans olduğunu açık bir şekilde belgeliyor.

23 Mart'ta, Tel es-Sultan bölgesinde gerçekleştirilen bir saldırıda, on beş sağlık ve sivil savunma çalışanını taşıyan ambulans ve itfaiye aracı doğrudan hedef alındı. Görüntüler, saldırı sırasında yaralananlara yardım etmek amacıyla bölgeye ulaşmaya çalışan sağlık ekiplerine ateş açıldığını net bir şekilde gösteriyor.

Ambulans ve itfaiye aracında açıkça görülebilir işaretler bulunuyordu, böylece misyonun acil yardım sağlama amacı taşıdığı anlaşılıyordu. Sağlık ekiplerine yönelik ateşin beş dakika sürdüğüne dair görüntüler mevcut ve bu sırada ekip üyelerinin üniformalarının açıkça görünmesi dikkat çekiyor.

Videoda, sağlık görevlisinin son sözlerinin kaydedildiği ifade ediliyor. "Beni affet anne. Bu, benim seçtiğim yol; insanlara yardım etmek" diyen sağlık çalışanı, yaşamını yitirmeden önceki anlarını paylaşmış. Videonun çekilmesi sonrası, sağlık görevlisinin naaşının toplu mezardan çıkarıldığı bilgisi verildi.

Filistin Kızılayı Derneği Sözüsü Nebal Farsakh, olayın ardından sağlık çalışanının cansız bedeninin toplu mezardan çıkarıldığını belirtti. Ayrıca bir BM yetkilisi, sağlık görevlisinin isminin akrabalarına yönelik potansiyel bir saldırı riski nedeniyle gizli tutulduğunu aktardı.

Toplu mezardan çıkarılanlar arasında 8 Filistin Kızılayı, 6 Filistin Sivil Savunma Teşkilatı ve 1 Birleşmiş Milletler personeli bulunduğu ifade ediliyor. Olay, uluslararası kamuoyunda ciddi bir tepki uyandırırken, İsrail yönetimi iddialarını red etmeyi sürdürüyor.

İsrail'in Savunma Bakanı Gideon Saar, askerlerin rastgele bir ambulansı hedef almadığını iddia ederek, aracın "şüpheli bir şekilde askerlerin üzerine doğru geldiğini" öne sürdü. Ancak, görüntülerin ortaya çıkmasıyla bu açıklamanın geçerliliği sorgulanıyor.

Sonuç olarak, Refah'taki saldırı ve ardından gelen görüntüler, sağlık çalışanlarının hedef alındığını ve uluslararası insani kuralların ihlal edildiğini gözler önüne seriyor. Bölgedeki gerilimler ve saldırılar ise devam ediyor.