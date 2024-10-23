İsrail Ordusu: Son 24 Saatte 22 Asker Yaralandı

Güncel Çatışma Raporu

İsrail ordusu, Lübnan, Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'da devam eden operasyonlar sırasında son 24 saatte 22 askerinin yaralandığını duyurdu.

Yaralı Sayısındaki Artış

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana süregelen saldırılar çerçevesinde yaralanan toplam İsrail askeri sayısı 22 artarak 5,065'e yükseldi.

Gazze Şeridi'nde Durum

Son 24 saatte Gazze'de 2 İsrail askeri yaralanırken, bu bölgedeki karasal operasyonlar sırasında yaralı asker sayısı 2,364'e çıkmıştır.

Lübnan ve Batı Şeria'daki Yaralılar

Açıklamaya göre, son 24 saat içinde Lübnan ve işgal altındaki Batı Şeria'da ise toplam 20 İsrail askeri yaralanmıştır.

Ölü Sayısı

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana düzenlenen saldırılar sonucunda 356'sı karadan işgal sürecindekiler olmak üzere toplam 752 askerinin hayatını kaybettiğini bildirdi.