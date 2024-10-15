İsrail Ordusu: Son 24 Saatte 23 Asker Yaralandı

İsrail Ordusu'ndan Son Açıklama
İsrail ordusu, gerçekleştirdiği son değerlendirme ile birlikte son 24 saat içinde çoğunluğu Lübnan'ın güney bölgesinde olmak üzere 23 askerinin yaralandığını bildirdi.
Yaralı Asker Sayısı Artıyor
Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana yaralanan İsrail askerlerinin sayısı 4.881'e ulaştı. Bu dönemde, 23 askerin yaralandığı belirtilen son 24 saatlik süreçte, çoğu Lübnan'daki çatışmalarda meydana gelen yaralanmalar dikkat çekiyor.
İstatistikler ve Cephenin Durumu
İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne kara saldırıları sırasında yaralanan asker sayısının 2.344 olduğunu duyurdu. Ayrıca, yaralı kişilerden 39 7 Ekim'den bu yana, 740 İsrail askerinin hayatını kaybettiği, 353’ünün de Gazze'ye karadan yapılan müdahale sırasında öldüğü bildirildi. Öte yandan, söz konusu saldırılar sonucunda bu süre zarfında Filistin tarafında da büyük kayıplar yaşandı; yaklaşık 42.227 Filistinli hayatını kaybederken, 98.464 kişi de yaralandı. Bu rakamların içinde 17.000'den fazla çocuğun, 11.378 kadının olduğu belirtildi. Devam eden çatışmalar sonucunda enkaz altında binlerce ölü olduğu ve halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarının hedef alınması nedeniyle sivil altyapının büyük zarar gördüğü ifade ediliyor.
Can kayıpları ve Savaşın Etkileri
Halkın Durumu ve Sonuçları
7 Ekim'den bu yana, 740 İsrail askerinin hayatını kaybettiği, 353’ünün de Gazze'ye karadan yapılan müdahale sırasında öldüğü bildirildi. Öte yandan, söz konusu saldırılar sonucunda bu süre zarfında Filistin tarafında da büyük kayıplar yaşandı; yaklaşık 42.227 Filistinli hayatını kaybederken, 98.464 kişi de yaralandı. Bu rakamların içinde 17.000'den fazla çocuğun, 11.378 kadının olduğu belirtildi.
Devam eden çatışmalar sonucunda enkaz altında binlerce ölü olduğu ve halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarının hedef alınması nedeniyle sivil altyapının büyük zarar gördüğü ifade ediliyor.