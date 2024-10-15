İsrail Ordusu: Son 24 Saatte 23 Asker Yaralandı

Can kayıpları ve Savaşın Etkileri

7 Ekim'den bu yana, 740 İsrail askerinin hayatını kaybettiği, 353’ünün de Gazze'ye karadan yapılan müdahale sırasında öldüğü bildirildi. Öte yandan, söz konusu saldırılar sonucunda bu süre zarfında Filistin tarafında da büyük kayıplar yaşandı; yaklaşık 42.227 Filistinli hayatını kaybederken, 98.464 kişi de yaralandı. Bu rakamların içinde 17.000'den fazla çocuğun, 11.378 kadının olduğu belirtildi.

Halkın Durumu ve Sonuçları

Devam eden çatışmalar sonucunda enkaz altında binlerce ölü olduğu ve halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarının hedef alınması nedeniyle sivil altyapının büyük zarar gördüğü ifade ediliyor.