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İsrail Ordusu Sözcüsü Hagari, Tartışmalı Feldstein Yasası Nedeniyle Meclise Çağrıldı

İsrail Ordusu Sözcüsü Daniel Hagari, Feldstein Yasası'nı eleştirdiği için meclise kapalı oturumda brifing vermek üzere çağrıldı.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 23:38
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 23:38
İsrail Ordusu Sözcüsü Hagari, Tartışmalı Feldstein Yasası Nedeniyle Meclise Çağrıldı

İsrail Ordu Sözcüsü Meclise Davet Edildi

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, başbakana yetkisiz gizli belge transferini cezai sorumluluktan muaf tutan yasa tasarısı nedeniyle Knesset Dışişleri ve Savunma Komitesi'ne çağrıldı. Tasarı, kamuoyunda "Feldstein Yasası" olarak biliniyor ve Hagari'nin bu yasal düzenlemeye yönelik eleştirileri, hükümet üyelerinin sert tepkisini çekti.

Hagari'nin Eleştirileri ve Hükümetin Tepkisi

The Jerusalem Post gazetesi tarafından aktarılan habere göre, Hagari, önümüzdeki hafta gerçekleşecek kapalı oturumda komiteye brifing verecek. 4 Aralık'ta meclisteki ön oylamada kabul edilen yasa tasarısına ilişkin yaptığı basın toplantısında, bu yasanın İsrail askerlerini tehlikeye atacağını ve ulusal güvenliğe ciddi zararlar vereceğini belirtti. Tasarının, alt kademedeki yetkililerin ordudan belgeleri çalmasına ve bu belgeleri gerekli onaylar olmadan sızdırmasında kolaylık sağlayacağını ifade etti.

Disiplin Cezası Bekleniyor

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, hükümetin desteklediği yasa tasarısını eleştiren Hagari'ye karşı disiplin cezası uygulanacağı tehdidinde bulundu. Ayrıca, genelkurmay başkanı Herzi Halevi'nin, yasa tasarısına yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle Hagari'yi kınadığı bildirildi.

Tartışmalı Tasarının İçeriği

Feldstein Yasası, askerlerin başbakan veya savunma bakanına gizli istihbarat belgeleri temin etmeleri durumunda haklarında kovuşturma açılmasının imkânsız hale gelmesini öngörüyor. Bu yasa, aynı zamanda Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yardımcısı Eliezer Feldstein ve ismi açıklanmayan bir yedek subay hakkında gizli belgeleri basına sızdırdıkları yönündeki suçlamalara karşı bir savunma mekanizması olarak değerlendiriliyor.

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