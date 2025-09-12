İsrail Ordusu Şuafat Mülteci Kampı'nda Ateş Açtı: 2 Filistinli Yaralandı

Kudüs'ün kuzeydoğusundaki Şuafat Mülteci Kampı'nda İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu iki Filistinlinin yaralandığı, birinin durumunun kritik olduğu bildirildi.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 21:30
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 21:30
İşgal altındaki Kudüs'ün kuzeydoğusundaki Şuafat Mülteci Kampı merkezine düzenlenen baskında, İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu iki Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, kampın merkezine baskın düzenleyen İsrail güçlerine taş atarak karşı koyan iki genç, açılan ateşle yaralandı; bunlardan birinin durumu kritik.

Ev Baskınları ve Mühürlemeler

Haberde, İsrail güçlerinin bugün Kudüs'teki bir otelde bıçaklı saldırı düzenlediği iddia edilen Muhammed Mahmud eş-Şavamire'nin ailesinin Şuafat Mülteci Kampı'ndaki evine baskın düzenlediği belirtildi.

Ayrıca, 8 Eylül'de Doğu Kudüs'te yasa dışı Yahudi yerleşim birimi yakınlarındaki Ramot Kavşağı'nda bir otobüse silahlı saldırı düzenledikleri iddiasıyla öldürülen Muhammed Bessam Taha ve Müsenna Naci Amr'ın ailelerinin, Kudüs'ün kuzeybatısındaki El-Kubeybe ve Katana kasabalarındaki evlerinin metal panellerle kapatıldığı bildirildi.

WAFA'ya göre, Katana kasabasındaki Taha ailesinin evine baskın düzenlenip aile zorla tahliye edildi; kapı ve pencereler metal panellerle kapatıldı ve ev sahibine daireye el koyduğunu belirten bir karar teslim edilerek itiraz için 48 saat süre verildi.

Amr ailesinin El-Kubeybe'deki iki katlı evi ise mühürlendi ve aileye benzer bir karar tebliğ edilerek aynı süre verildi.

Oteldeki Bıçaklı Saldırı ve Ramot Saldırısı

İsrail polisinin yazılı açıklamasında, Batı Kudüs yakınlarındaki bir otelde bıçaklı saldırı düzenlendiği ve saldırıda biri ağır, diğeri orta derecede olmak üzere iki kişinin yaralandığı bildirildi.

Saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen kişinin, otelde çalışan ve işgal altındaki Doğu Kudüs'te ikamet eden bir Filistinli olduğu ve gözaltına alındığı kaydedildi.

8 Eylül'de Ramot Kavşağı'nda bir otobüse düzenlenen silahlı saldırıda ise 6 kişi hayatını kaybetmiş, 30 kişi yaralanmıştı.

