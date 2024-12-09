İsrail Ordusu Suriye'de 100 Hedefe Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail Ordu'su Suriye'ye Hava Saldırısı Gerçekleştirdi

İsrail ordusu, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından bu akşam Suriye genelinde geniş çaplı bir hava saldırısı düzenledi. Saldırılar sırasında 100 ayrı hedef vuruldu.

Hedefler Stratejik Noktalar

Kanal 13'ün haberine göre, İsrail ordusu, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan Hermon (Şeyh) Dağı'nın Suriye tarafında gerçekleştirdiği operasyonlar ile birlikte, Suriye genelinde onlarca stratejik noktayı hedef aldı.

Kanal 12 televizyonunun aktardığı bilgilere göre, İsrail ordusu, Suriye ordusunun Esed rejiminden kalan askeri kapasitesini azaltmak için büyük çaba sarf ediyor. Bu kapsamda, Suriye geneline yayılan çok kapsamlı bir saldırı dalgası başlatıldı.

Hava Saldırısında Hedeflenen Noktalar

İsrail savaş uçakları, askeri üsler, hava savunma üsleri, istihbarat karargahları ile uzun ve kısa menzilli füze depoları, hava savunma sistemleri ve silah üretim merkezlerini hedef alırken, konvansiyonel olmayan silah stokları da saldırıya uğradı.

Saldırılar, Şeyh Dağı’nın Suriye tarafının işgali ve Golan Tepeleri’ndeki tampon bölgede asker konuşlandırma çabaları ile de desteklendi. Ayrıca, son birkaç gün içinde Suriye'nin güneyindeki Dera'dan başkent Şam'a ve kuzeydeki Maysaf'a kadar olan bölgelerdeki hedefler vuruldu.

Hava Savunma Sistemlerinin İmhası

Suriye’ye ait hava savunma sistemlerinin imha edilmesi, İsrail’in hava saldırılarının daha rahat bir şekilde gerçekleştirilebileceği sonucunu doğuruyor. Saldırılar öncesinde ise, İsrail ordusu, sınırına yakın olan Kuneytra ili, Avfaniyye, Hamidiye, Batı Samdaniyye ve Kahtaniyye belde ve köyleri sakinlerine evlerinde kalma çağrısında bulundu.

Golan Tepeleri'nde Askeri Kuvvet Takviyesi

İsrail ordusu, 6 Aralık Cuma günü Suriye’de yaşanan gelişmeler nedeniyle işgal altında tuttuğu Suriye toprağı Golan Tepeleri’ndeki birliklerine takviye yapıldığını duyurdu. 8 Aralık'ta Suriye ile arasında bulunan tampon bölgeye kuvvet gönderdiğini vurguladı.

Unutulmaması gereken bir diğer önemli nokta ise İsrail’in Suriye’ye ait Golan Tepeleri’ni 1967 yılından bu yana işgal altında tuttuğudur. 1974’te İsrail ile Suriye arasında imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmiştir.