İsrail Ordusu Suriye'de 7 Yeni Askeri Üs Kurdu

İsrail ordusunun Suriye'de inşa ettiği 7 askeri üs ve işgalin ayrıntıları ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 17:44
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 17:44
İsrail Ordusu Suriye'de 7 Yeni Askeri Üs Kurdu

İsrail Ordusu, Suriye'de 7 Yeni Askeri Üs İnşa Etti

İsrail ordusunun, 61 yıllık Baas rejiminin çöküşünün ardından işgal ettiği Suriye topraklarına yeni 7 askeri üs inşa ettiği belirlendi. ABD merkezli Planet Labs PBC tarafından sağlanan uydu görüntüleri, Haaretz gazetesinde yayınlandı ve bu durumun altını çizdi.

İnşaatların Tarihçesi

İsrail ordusu, özellikle Şeyh Dağı başta olmak üzere işgal altındaki bölgelerde uzun süre kalma amacıyla Aralık 2024'te yeni askeri noktalara yönelik çalışmalara başlamış durumda. Bu işgalin ise ne zaman sona ereceği belirsizliğini koruyor.

Çatışmaların Artışı ve İşgalin Genişlemesi

27 Kasım'da Suriye’de patlak veren çatışmalardan sonra, 8 Aralık 2023 tarihinde Baas rejiminin çökmesiyle birlikte İsrail ordusunun Suriye’ye yönelik saldırıları giderek artış gösterdi. Rejim ordusundan kalan askeri altyapıyı hedef alan İsrail, Golan Tepelerindeki işgalini genişletti ve başkent Şam’a 25 kilometre kadar ilerledi.

Tarihsel Bağlam

İsrail, 1967 yılından bu yana Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni işgal altında tutuyor. İsrail ve Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış alanın sınırları belirlenmişti. Ancak son gelişmeler, bu bölgedeki gerilimi artırmaya devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep'te Kadınlara Ücretsiz Yabancı Dil Kursu

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

Kadınlara Devlet Desteği: Artık 19.410 TL Ödenecek

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Denizli'de Öğrenci Servisi Devrildi: 2 Ölü, 26 Yaralı
2
TÜRGEV'in 'Güzel İşler Fabrikası' Konya'da Açıldı
3
Mardin'de İki Çocuğun Ölümüne Sebep Olan Sürücüye 6 Yıl 12 Ay Hapis Cezası
4
CHP'li Gezmiş: Giresun'a Serbest Bölge Kurulmaması Eleştirildi
5
Zekai Dede 200 Yaşında Konseri AKM'de Sanatseverlerle Buluşuyor
6
Bursa'da Uyuşturucu Ticareti Yapan İki Zanlı Tutuklandı
7
Zelenskiy, Erdoğan'a Teşekkür Etti: Türkiye'nin Desteği Küresel Öneme Sahip

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!

Gaziantep'te Kadınlara Ücretsiz Yabancı Dil Kursu

TCMB'den Tam Yatırım Değişikliği: Tüzel Kişilere KKM Hesapları Kapatıldı

Emeklilere Ulaşım Desteği Kaldırıldı: Yüzde 20 İndirim Artık Yok!

Kadınlara Devlet Desteği: Artık 19.410 TL Ödenecek

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde İtfaiye Eri Alımı! 60 KPSS Puanıyla Kadro Açık