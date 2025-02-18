İsrail Ordusu Suriye'de 7 Yeni Askeri Üs Kurdu

İsrail Ordusu, Suriye'de 7 Yeni Askeri Üs İnşa Etti

İsrail ordusunun, 61 yıllık Baas rejiminin çöküşünün ardından işgal ettiği Suriye topraklarına yeni 7 askeri üs inşa ettiği belirlendi. ABD merkezli Planet Labs PBC tarafından sağlanan uydu görüntüleri, Haaretz gazetesinde yayınlandı ve bu durumun altını çizdi.

İnşaatların Tarihçesi

İsrail ordusu, özellikle Şeyh Dağı başta olmak üzere işgal altındaki bölgelerde uzun süre kalma amacıyla Aralık 2024'te yeni askeri noktalara yönelik çalışmalara başlamış durumda. Bu işgalin ise ne zaman sona ereceği belirsizliğini koruyor.

Çatışmaların Artışı ve İşgalin Genişlemesi

27 Kasım'da Suriye’de patlak veren çatışmalardan sonra, 8 Aralık 2023 tarihinde Baas rejiminin çökmesiyle birlikte İsrail ordusunun Suriye’ye yönelik saldırıları giderek artış gösterdi. Rejim ordusundan kalan askeri altyapıyı hedef alan İsrail, Golan Tepelerindeki işgalini genişletti ve başkent Şam’a 25 kilometre kadar ilerledi.

Tarihsel Bağlam

İsrail, 1967 yılından bu yana Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni işgal altında tutuyor. İsrail ve Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış alanın sınırları belirlenmişti. Ancak son gelişmeler, bu bölgedeki gerilimi artırmaya devam ediyor.