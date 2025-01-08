İsrail Ordusu, Suriye'de Fransız Gazeteciyi Alıkoydu

İsrail ordusu, Suriye'deki işgal altındaki topraklarda Fransız gazeteci Sylvain Mercadier'i alıkoydu. Yapılan açıklamada, Mercadier ve rehberi Muhammed el-Fayyad'ın, Suriye'nin güneyindeki tampon bölgede alıkonulduğu bildirildi.

Alıkoyma işleminin ardından gazeteci Mercadier, X sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, Hamidiye köyünde yaşadıklarını açıkladı. Mercadier, "Kelepçelendik ve gözlerimiz bağlandı, valilik binasına getirildik ve 4 saatten fazla kötü muamele gördük. Tehdit edildik ve aşağılandık." ifadelerini kullandı.

Mercadier, tüm bunların ardından kelepçelerinin çözüldüğünü ve bir tarlaya bırakıldıklarını belirtti. Ayrıca, İsraillilerin kendisinden ve rehberinden bazı eşyaları aldığını ifade etti: "İsrailliler sim kartımı, kamera hafıza kartlarımı ve Muhammed'den 200 dolar çaldı. Bir eve ulaşana kadar 30 dakika yürüdük."

İsrail'in Suriye'ye Saldırıları ve İşgali

Suriye'deki çatışmalar 27 Kasım'da şiddetlenirken, 8 Aralık'ta Baas rejiminin çökmesi ile İsrail ordusu'nun ülkedeki saldırıları da arttı. Rejim askerlerinden kalan altyapıyı hedef alarak Golan Tepeleri'ndeki işgallerini genişleten İsrail, Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar ilerledi.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967 yılından bu yana işgal altında tutmakta olup, 1974 yılında imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahsızlandırılmış bölgenin sınırları belirlenmiştir.