DOLAR
35,38 -0,13%
EURO
36,51 0,2%
ALTIN
3.019,74 -0,39%
BITCOIN
3.389.850,65 0,92%

İsrail Ordusu, Suriye'de Fransız Gazeteciyi Alıkoydu

İsrail ordusu, Suriye'deki tampon bölgede Fransız gazeteci Sylvain Mercadier'i alıkoydu, ardından serbest bıraktı.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 23:11
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 23:11
İsrail Ordusu, Suriye'de Fransız Gazeteciyi Alıkoydu

İsrail Ordusu, Suriye'de Fransız Gazeteciyi Alıkoydu

İsrail ordusu, Suriye'deki işgal altındaki topraklarda Fransız gazeteci Sylvain Mercadier'i alıkoydu. Yapılan açıklamada, Mercadier ve rehberi Muhammed el-Fayyad'ın, Suriye'nin güneyindeki tampon bölgede alıkonulduğu bildirildi.

Alıkoyma işleminin ardından gazeteci Mercadier, X sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, Hamidiye köyünde yaşadıklarını açıkladı. Mercadier, "Kelepçelendik ve gözlerimiz bağlandı, valilik binasına getirildik ve 4 saatten fazla kötü muamele gördük. Tehdit edildik ve aşağılandık." ifadelerini kullandı.

Mercadier, tüm bunların ardından kelepçelerinin çözüldüğünü ve bir tarlaya bırakıldıklarını belirtti. Ayrıca, İsraillilerin kendisinden ve rehberinden bazı eşyaları aldığını ifade etti: "İsrailliler sim kartımı, kamera hafıza kartlarımı ve Muhammed'den 200 dolar çaldı. Bir eve ulaşana kadar 30 dakika yürüdük."

İsrail'in Suriye'ye Saldırıları ve İşgali

Suriye'deki çatışmalar 27 Kasım'da şiddetlenirken, 8 Aralık'ta Baas rejiminin çökmesi ile İsrail ordusu'nun ülkedeki saldırıları da arttı. Rejim askerlerinden kalan altyapıyı hedef alarak Golan Tepeleri'ndeki işgallerini genişleten İsrail, Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar ilerledi.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967 yılından bu yana işgal altında tutmakta olup, 1974 yılında imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahsızlandırılmış bölgenin sınırları belirlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücret Ara Zammı: Beklentiler ve Açıklamalar

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

Aile Bakanlığı'ndan Destek Müjdesi: Destek Tutarı Artırıldı

KOBİ'lere 22 Milyar Lira Kredi Desteği Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye, Suriye Yaptırımlarının Kaldırılmasını Talep Etti
2
Şairin Rızası Yok Oyunu Kartal'da Prömiyerini Yaptı
3
İsrail Ordusu, Suriye'de Fransız Gazeteciyi Alıkoydu
4
Andhra Pradesh'teki Tapınakta İzdiham: 6 Ölü
5
Çekmeköy'de Silahlı Saldırı: 2 Yaralı
6
Selim İleri, 10 Ocak'ta Son Yolculuğuna Uğurlanacak
7
İsrail Askerleri, Suriye'de Aktivist ve Gazeteciyi Alıkoyduktan Sonra Serbest Bıraktı

Akbank'tan Fatura Ödemelerine Destek: 1250 TL Chip-Para Fırsatı!

KOBİ'lere 22 Milyar Lira Kredi Desteği Müjdesi

ŞOK'ta Kadınlar İçin Deterjanlarda %30 İndirim Fırsatı!

AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak

Mart 2025'te Çalışanlara Tarihi Maaş Artışı Müjdesi

Aile Bakanlığı'ndan Destek Müjdesi: Destek Tutarı Artırıldı

Emeklilere Ayda 2.000 TL Destek Ödemesi:20 Ocak start verilecek

Asgari Ücret Ara Zammı: Beklentiler ve Açıklamalar

Memur ve Emekli Zam Oranı Açıklaması Bakan Şimşek'ten Geldi

Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek