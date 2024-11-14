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İsrail Ordusu, Suriye’de Hizbullah’a Silah Taşıyan Güzergahları Bombaladı

İsrail, Suriye-Lübnan sınırında Hizbullah'a silah taşıyan güzergahlara hava saldırısı düzenledi.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 04:27
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 04:27
İsrail Ordusu, Suriye’de Hizbullah’a Silah Taşıyan Güzergahları Bombaladı

İsrail Ordusu Hava Saldırısı Gerçekleştirdi

İsrail ordusu, Suriye-Lübnan sınırında Esed rejiminden Hizbullah'a silah ve mühimmat taşınan güzergahları bombaladığını duyurdu. Açıklamaya göre, savaş uçakları dün gerçekleştirilen operasyonla, rejim güçlerine ait bu güzergahları hedef aldı.

İran’dan Silah Transferine Darbe

Ordunun X platformundaki açıklamada, İsrail ordusunun son aylarda İran’dan Suriye üzerinden Hizbullah’a yapılan silah transferlerine yönelik birçok saldırı gerçekleştirdiği vurgulandı. Bu güzergahların bombalanmasının, İran'dan Suriye üzerinden Lübnan'daki Hizbullah'a savaş malzemeleri taşımaktan sorumlu "4400. Birim"e önemli bir darbe olduğu belirtildi.

Hava Saldırıları ve Hedefler

Saldırılar, Suriye'nin Humus iline bağlı Kusayr ilçesinde birden fazla noktayı kapsadı. Kimliği belirsiz savaş uçaklarınca gerçekleştirilen hava saldırılarında, Şinşar yolu'nda mühimmat taşıyan bir araç, Kusayr'ı Lübnan'a bağlayan Def Köprüsü ile Daba yol kontrol noktası hedef alındı. Def Köprüsü'nün, Hizbullah tarafından askeri ve lojistik sevkiyat amacıyla kullanıldığı bilgisi verildi.

Esed Rejimi'nin Tepkisi

Esed rejiminin ajansı SANA, İsrail güçlerinin Kusayr'ı hedef aldığını iddia ederken, Suriye ordusunun hava savunma sistemlerinin "düşman hedeflere" karşılık verdiği öne sürüldü.

Humus ilinde Hizbullah ile İran destekli grupların yoğun varlık gösterdiği biliniyor. İsrail, Suriye iç savaşının başladığı 2011'den bu yana, sık sık İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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