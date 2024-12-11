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İsrail Ordusu Suriye'de İşgali Genişletiyor: Kuneytra İki Köy Daha Ele Geçirildi

İsrail, Kuneytra ilinde iki köyü daha işgal ederek Suriye topraklarındaki askeri varlığını artırdı. Bölgede çatışmalar hız kazandı.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 15:45
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 16:14
İsrail Ordusu Suriye'de İşgali Genişletiyor: Kuneytra İki Köy Daha Ele Geçirildi

İsrail Ordusu Suriye'de İşgali Genişletiyor

İsrail, Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından artan hava saldırıları ve karadan işgal süreciyle ilgili dikkat çekici adımlar atıyor. Son olarak, Kuneytra iline bağlı Marriye ve Kodana köyleri işgal edildi.

Hava Saldırıları ve Köy Üzerine Uyarılar

İsrail ordusu, Kodana'ya girmeden önce bölgede bulunan köy sakinlerine bir bildiri yayımlayarak, evlerinde kalmaları konusunda uyarıda bulundu. Bildiride, çatışmalardaki artışın İsrail ordusunu harekete geçirdiği savunuluyor.

Çatışmaların Şiddeti Artıyor

Suriye'deki çatışmalar, 27 Kasım'da şiddetlenmiş ve 8 Aralık'ta 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle birlikte İsrail ordusunun Suriye’ye yönelik saldırıları artmıştır. Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanların imhasına yönelen İsrail, Golan Tepeleri’ndeki işgalini genişleterek, başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar ilerlemiştir.

Tarihsel Arka Plan

İsrail, Suriye’ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. Mart 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

İsrail ordusunun işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde bulunan Mecdel Şems bölgesindeki İsrail...

İsrail ordusunun işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde bulunan Mecdel Şems bölgesindeki İsrail - Suriye sınırı görüntülendi. İsrail ordusuna ait askeri araçların Suriye’ye ait topraklardaki haraketliliği kaydedildi.

İsrail ordusunun işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde bulunan Mecdel Şems bölgesindeki İsrail...

İsrail ordusunun işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde bulunan Mecdel Şems bölgesindeki İsrail - Suriye sınırı görüntülendi. İsrail ordusuna ait askeri araçların Suriye’ye ait topraklardaki haraketliliği kaydedildi.

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