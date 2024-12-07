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İsrail Ordusu, Suriye'deki BM Karakoluna Yapılan Saldırıyı Püskürttüğünü Açıkladı

İsrail ordusu, Suriye'nin Hader kasabasındaki BM karakoluna yapılan saldırıyı püskürttüğünü bildirdi.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 20:05
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 20:05
İsrail Ordusu, Suriye'deki BM Karakoluna Yapılan Saldırıyı Püskürttüğünü Açıkladı

İsrail Ordusu Hader'deki BM Karakoluna Yapılan Saldırıyı Önledi

İsrail ordusu, Suriye'nin güneyinde bulunan Hader kasabasındaki Birleşmiş Milletler (BM) karakoluna yönelik silahlı gruplar tarafından gerçekleştirilen saldırının püskürtülmesine yardım ettiğini duyurdu. Ordu, olayla ilgili yaptığı açıklamada, bölgedeki durumu ve operasyonlarını detaylandırdı.

Silahlı Grupların Saldırısı

İsrail ordusunun ifadesine göre, Hader kasabasındaki BM karakoluna yönelik gerçekleştirilen saldırı, Golan Tepeleri yakınlarında gerçekleşti. İsrail güçlerinin, bu saldırıyı engellemek için BM güçlerine yardım sağladığı belirtildi.

Gelişmelere Yanıt Olarak Takviye

Dün elde edilen bilgilere göre, İsrail ordusu, Suriye'deki gelişmeler ışığında işgal altında bulundurduğu Golan Tepeleri bölgesindeki birliklerine takviye gönderdi. Buna ek olarak, Golan Tepeleri'nin güneyinde ve işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ürdün Vadisi'nin kuzeyinde tatbikat gerçekleştirildi.

İsrail ordusunun bu hamleleri, bölgedeki güvenlik durumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

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