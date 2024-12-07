İsrail Ordusu, Suriye'deki Gelişmeler Sonrası Golan Tepeleri Tatbikatını Tamamladı

İsrail Ordusu Tatbikatı Tamamladı

İsrail ordusu, Suriye'deki gelişmelerin ardından işgal altındaki Golan Tepeleri'nde başlattığı tatbikatı başarıyla tamamladığını açıkladı. Tatbikat, İsrail kara ve hava kuvvetleri arasında koordinasyonu geliştirmeyi ve potansiyel olaylara hızlı yanıt verme becerisini artırmayı hedefliyordu.

Tatbikat Detayları

Açıklamada, tatbikatın Golan Tepeleri'nin güneyinde ve işgal altındaki Batı Şeria bölgesinde yer alan Ürdün Vadisi'nin kuzeyinde gerçekleştirildiği ifade edildi. Tatbikata katılan bazı kara ve hava birliklerinin, Suriye sınırı boyunca savunma görevlerini güçlendirmek üzere Golan Tepeleri'nde kaldığı belirtildi.

Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Görüşmeleri

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, perşembe günü Suriye'deki gelişmeleri ele almak üzere bir toplantı düzenlemişti. Ayrıca, yerel basında çıkan haberlere göre, İsrail güvenlik kabinesinin Suriye'deki gelişmeleri görüşmek üzere buluşacağı kaydedildi.