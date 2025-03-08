İsrail Ordusu, Suriye'deki Hedeflere Saldırı Düzenledi

İsrail ordusu, Suriye'deki bazı noktalara yönelik saldırılarını ve stratejik başarılarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 08.03.2025 21:00
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 21:00
İsrail Ordusu, Suriye'deki Hedeflere Saldırı Düzenledi

İsrail ordusu, Suriye'deki bazı noktalarına geçen hafta kapsamlı bir saldırı düzenlediğini duyurdu.

Ordu tarafından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin Suriye'deki stratejik hedeflere yoğunlaştırıldığı belirtildi. Paraşütçü, zırhlı ve özel birliklerin, kaynaklarda tespit edilen silah, mühimmat ve askeri teçhizata el koyarak imha ettiği kaydedildi.

Saldırılara ait görüntüler de kamuoyuyla paylaşılarak, operasyonların etkisi gözler önüne serildi.

İsrail'in İşgali Derinleşiyor

İsrail ordusunun, 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'ndeki işgalini derinleştirdiği ifade edildi. 8 Aralık'ta, buraya bitişik tampon bölgeyi de işgal eden İsrail birlikleri, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 20 kilometre yakınına kadar ilerlemiş durumda.

1974 yılında imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile Golan Tepeleri'ndeki tampon bölge ile silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'nin güneyindeki işgalin kalıcı olacağı mesajını vererek, Suriye'nin egemenliğiyle çelişen bir şekilde güney bölgesinin silahsızlandırılmasını talep etti.

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